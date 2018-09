Gerd Leege Zehdenicks neuer Stadtwehrführer

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Mit der Arbeitsaufnahme von Gerd Leege am 1. September in seiner neuen Funktion als Stadtwehrführer ist die Wehrführung der Havelstadt nun wieder komplett. Die Stadt Zehdenick geht mit der hauptamtlichen Besetzung des Stadtwehrführers neue Wege. Gerd Leege wird innerhalb der Wehrführung von Frank Lange, 1. Hauptbrandmeister, und Rainer Schröder, Brandmeister, unterstützt. Die Bestellung dieser ehrenamtlich tätigen Kameraden hatte die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick bereits am 5. Juli für die nächsten sechs Jahre beschlossen. Mit der hauptamtlichen Tätigkeit des Stadtwehrführers will die Stadt den gestiegenen Anforderungen im Bereich des Brandschutzes Rechnung tragen und sich somit den zukünftigen Herausforderungen stellen. Technische, organisatorische, vor allem aber die personelle Einsatzfähigkeit sind Themen, die die größte Wehr im Norden Oberhavels abzusichern hat. Zurzeit sind Kameraden in zehn Löschgruppen der Ortsteile und des Löschzuges der Kernstadt im Ehrenamt tätig. Davon sind rund 200 Kameraden in der Einsatzabteilung aktiv, einhundert Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und zirka einhundert Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung. In der Zuständigkeit von Gerd Leege bleibt auch die Tätigkeit als Brandschutzbeauftragter der Stadt. In dieser Funktion ist er unter anderem Ansprechpartner für die Schulen, Kitas, Ortsvorsteher sowie der Mitarbeiter im Gebäudemanagement allgemein.