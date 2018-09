Legehennen als Unkenkiller

Hühner stehen im Fokus von Naturschützern: Einen Stall mit fast 40 000 Hennen hat Familie Mittelstädt in Zollchow in Betrieb genommen. Doch der zweite im Bau befindliche wird seit Jahren trotz Baugenehmigung torpediert. © Foto: Oliver Schwers

Zollchow (MOZ) Was ist eine Baugenehmigung in Brandenburg wert? Diese Frage stellt sich im uckermärkischen Zollchow. Dort will ein Bauernhof eine zweite große Hühneranlage errichten. Doch der Bund für Umwelt und Naturschutz klagt immer wieder gegen die Genehmigung.

Die lange Halle ist im Rohbau fertig. Sie soll genauso aussehen wie der in der Nähe befindliche erste Stall, in dem fast 40 000 Hühner gackern und ihre Eier legen. Rund 240 000 pro Woche. Sie finden reißenden Absatz. Familie Mittelstädt will unbedingt weiterbauen, die Direktvermarktung ihres Hofes erweitern. Doch seit Jahren machen sich eine Bürgerinitiative und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Brandenburg dagegen stark.

Die Hühner stehen vor Gericht. Erst ging es darum, dass die Anlage aufgrund ihrer Größe nicht einfach ohne Bürgerbeteiligung und Umweltprüfung hätte genehmigt werden dürfen. Also setzte der BUND einen Baustopp durch. Es gab daraufhin Anhörungen, Bürgereinwände, Kritiken und Hinweise. Ein umfangreiches Verfahren wurde ganz von vorn in Gang gesetzt. Ergebnis im Dezember 2017: Das Landesumweltamt genehmigte den Legehennenstall erneut. Zack, kam der Widerspruch vom Naturschutz. Doch der Landwirtschaftsbetrieb beantragte erfolgreich den sofortigen Vollzog der Baugenehmigung. Das bedeutet: Weiterbauen trotz Widerspruch. Die Behörde stimmte dem zu. Doch Familie Mittelstädt schaffte es gerade so, einen Zaun zum Schutz der Baustelle zu errichten, als der BUND eine Verfügung vor dem Verwaltungsgericht Potsdam erzwang.

Wieder Baustopp. „Der BUND ist auf Krawall gebürstet und will die Konfrontation“, sagt Kerstin Mittelstädt. „Dieses massive Unter-Druck-Setzen ist nicht fair.“ Sie und das Landesumweltamt sollen nun innerhalb von zwei Wochen auf eine mehrere hundert Seiten starke Widerspruchsbegründung antworten. Die Familie beugt sich dem Druck und baut trotz Genehmigung nicht weiter. Ihr Vorwurf: Die Naturschützer hätten alle Gesprächsangebote abgelehnt.

„Grundsätzlich verschließen wir uns nicht Vergleichsvorschlägen“, sagt Axel Heinzel-Berndt vom BUND Brandenburg. Dies wäre aber vor Gericht zu klären. Es geht um die Rotbauchunke, die angeblich auf dem Freilaufgelände der Hühnerfarm vorkommt. Die Hennen stehen unter Generalverdacht, die stark gefährdeten Lurche totzupicken. Doch sind sich hier die Experten offenbar uneins. Denn genau das Thema war Bestandteil einer umfassenden Anhörung im Vorfeld. Fachleute gehen davon aus, dass Hühner ohnehin das weitläufige Freilandareal eher meiden und sich lieber im Umfeld des Stalles bewegen. Damit würde sich das weniger genutzte Gelände geradezu für die Rotbauchunke eignen. Auf dem Acker wären die Tiere weitaus stärker in Gefahr.

Nach Auffassung von Rechtsanwalt Tim Stähle seitens der Kläger verstoße der Bau weiter gegen geltendes Umweltrecht. Es gehe auch um die Beeinträchtigung von Biotopen durch Stickstoffeinträge. Die Argumentation des BUND sei vom Landesumweltamt bisher nicht genügend berücksichtigt worden.

Das Verfahren kann sich noch eine Weile hinziehen. Für Familie Mittelstädt ist der Schaden aber schon jetzt beträchtlich. Der Umsatzausfall der vergangenen drei Jahre beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro. Zinsen und Rückzahlungen für Kredite laufen trotzdem weiter. „Der psychische Schaden ist noch viel größer“, sagt Kerstin Mittelstädt. „Als uralter Familienbetrieb wollten wir unseren Kindern ein zusätzliches Standbein schaffen, haben dabei auf die Veredlung gesetzt, sonst hätten wir die Rieseninvestition gar nicht angefasst.“ Außerdem verfüge der Betrieb über genügend Flächen, um eine Kreislaufwirtschaft mit natürlicher Düngung zu garantieren.

Was die Zollchower Bauern am meisten ärgert, ist die Vorgehensweise der Gegenseite. So würde immer wieder privates Land betreten, um beispielsweise Fotoaufnahmen zu machen. Kerstin Mittelstädt hat jetzt Videokameras installieren lassen.

Aus der Uckermark, vom Bauernverband, von der SPD, von Dorfbewohnern und Eier-Kunden bekommt sie Zuspruch. „Die Leute aus der Region stehen hinter uns und machen uns immer wieder Mut. Schon allein dafür lohnt es sich weiter zu kämpfen.“