Dritter Tatverdächtiger nach Gewaltattacken steht fest

dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen in und vor einem Club in Frankfurt (Oder) gibt es inzwischen einen dritten Tatverdächtigen.

Gegen den 39 Jahre alten Syrer sei am Freitag Haftbefehl unter anderem wegen Landfriedensbruchs beantragt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Samstag. Zuvor hatte die „Märkische Oderzeitung“ darüber berichtet. Ob Haftbefehl erlassen wurde, blieb zunächst unklar. Zwei Beschuldigte sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Der Syrer soll zu einer Gruppe gehören, die Ende August mit Eisenstangen und Messern auf Besucher des „Frosch“-Clubs losgegangen sein soll. Auch Rufe wie „Allahu Akbar“ (Allah ist groß) sollen gefallen sein. Auslöser der Auseinandersetzungen war den Angaben nach ein Streit zwischen zwei Syrern und einem Deutschen. Die beiden Syrer sollen dann Verstärkung geholt haben. Ein Mensch erlitt eine Schnittwunde, ein weiterer wurde von einem Stein getroffen.