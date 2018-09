Solarfeld bei Gottesgabe geplant

Doris Steinkraus

Neuhardenberg (MOZ) Es ist schon Jahre her. Da stimmten die Neuhardenberger Gemeinde zu, dass auf einer Fläche bei Gottesgabe eine Solaranlage gebaut wird. Das Thema schien vom Tisch. Nun gibt es mit der ET Solar Gottesgabe GmbH einen neuen Partner, der das Vorhaben doch noch umsetzen will.

Die Böden rund um Gottesgabe sind nicht sehr ergiebig. So lag es nahe, dass sich vor Jahren – in Zeiten der Großinvestionen im Bereich Photovoltaik – Interessenten für den Bau einer solchen Anlage fanden. 2011 lagen alle Genehmigungen vor. Die Gemeindevertretung hatte damals dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik Gottesgabe“ der ALTUS AG zugestimmt. Zwei Jahre später übertrug die ALTUS AG die Verträge an die Solarpark Gottesgabe UG&Co.KG. Die wollte 2013 mit dem Bau beginnen. Es passierte jedoch nichts.

Jetzt hat die tibo Landwirtschaftsgesellschaft Neutrebbin eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet. Die will das Vorhaben nun doch noch in Angriff nehmen. Darüber informierte im Auftrag der Neutrebbiner Gesellschaft Mirko Leddermann, Büroleiter Städtebau und Tiefbau Baukonzept Neubrandenburg, im jüngsten Gemeinderat von Neuhardenberg.

Es handelt sich um eine Fläche von rund 120 ha, die mit Solarmodulen belegt werden soll. „Umsetzen wollen wir das Vorhaben im kommenden Jahr mit einem überarbeiteten Konzept“, erläuterte Leddermann. Dieses Konzept sehe unter anderem einen größeren Abstand zur Ortslage vor. Es werde eine Verdichtung auf dem Solarfeld anvisiert. In das zweistufige Genehmigungsverfahren sind diverse Behörden involviert. Leddermann erbat im Auftrag der Projektentwicklungsgesellschaft die Zustimmung der Gemeindevertreter für eine Vertragsübernahmevereinbarung zwischen der ALTSU AG, der Solar Gottesgabes UG&Co.KG mit der nun neu gegründeten Solar Gottesgabe GmbH. Das heißt, damit tritt die neue Gesellschaft die Rechtsnachfolge an und übernimmt alle bereits vorliegenden vertraglichen Vereinbarungen. Ein Prozedere, dass möglich und nicht unüblich ist, wie der Planer betonte.

Die Gemeindevertreter folgten dem Ansinnen einstimmig. Zumal das Gebiet im Flächennutzungsplan der Gemeinde nach wie vor als Sondergebiet ausgewiesen ist, wie Bürgermeister Detlef Korbanek betonte. Mirko Leddermann hatte zudem versichert, dass es auch eine Lösung für den Flugmodellsportverein geben werde. Der nutzt seit Jahren einen kleinen Teil der Fläche für Training und Wettkampf. Etwa 1,2 ha benötigt der Verein für seine Arbeit. Er habe bereits Gespräche mit Vorstandsmitgliedern bezüglich einer Umsiedlung geführt, informierte Leddermann. An diesem Wochenende wolle man mit Vertretern des Vereins Alternativstandorte prüfen. „Die Gesellschaft übernimmt auch alle Umzugskosten“, versicherte der Planer.

Die Entscheidung wurde den Abgeordneten auch mit der Ankündigung erleichtert, dass die Gesellschaft, die derzeit noch ihren Sitz in Neutrebbin hat, diesen nach Fertigstellung nach Neuhardenberg verlegen wird. Das hieße, dass künftige Steuereinnahmen aus der Energiegewinnung dann in die Neuhardenberger Gemeindekasse fließen. Der Gesetzgeber schreibt vor, das 70 Prozent der Steuereinnahmen am Ort der Betreibung und 30 Prozent am Sitz abzuführen sind. Mit der Umverlegung würden Neuhardenberg die Steuern komplett erhalten.

Mit dieser weiteren Anlage setzt der Landkreis seinen seit einigen Jahren anhaltenden Trend fort. Märkisch-Oderland verfügt neben Postdam-Mittelmark über die meisten Photovoltaik-Anlagen, bestätigte der Energieversorger. 1570 Anlagen sind bisher registriert, Potsdam-Mittelmark hat 90 mehr. Die tatsächliche Zahl ist allerdings weit höher, da sich die Statistik ausschließlich auf Anlagen, die auf Eigenheimen gebaut wurden, bezieht. Der Kreis erzeugt schon jetzt aus erneuerbaren Energien mehr Strom, als er verbraucht. Die Energie wird ins große Netz eingespeist.