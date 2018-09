Lage in der Lieberoser Heide entspannt

MOZ

Lieberose (MOZ) Der Großbrand in der Lieberoser Heide ist eingedämmt, das Feuer weitestgehend gelöscht. Das hat der Kreisbrandmeister von Dahme-Spreewald, Ronald Judis am Freitag bestätigt. In der Nacht zu Freitag waren nur noch 20 Kräfte der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes im Einsatz. Etwa 180 Einsatzkräfte konnten noch am Donnerstagabend den Rückzug antreten.

Mit einem kleinen Kräfteaufgebot sind noch Restlöscharbeiten im Gange. Freitagvormittag erfolgte der Rückbau der Einsatzstelle. Der Einsatzleitwagen und ein Gerätewagen werden am Wochenende vor Ort bleiben. Weiterhin werden Lageerkundungen des Geländes durchgeführt. Die Hubschrauber von Bundeswehr und Bundespolizei bleiben derzeit noch in Bereitschaft. Am Montag soll die Einsatzstelle dann wieder an das Amt Lieberose/Oberspreewald übergeben werden.

Seit Montag hatten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz etwa 200 Hektar Waldfläche, darunter auch ein Moorgebiet, gebrannt. Die Brandbekämpfung war besonders schwierig, weil die Einsatzkräfte das stark munitionsbelastete Gelände nicht betreten konnten. Ortschaften und Menschen waren nicht in Gefahr.

Über 200 Kräfte von Feuerwehren, Rettungsdienst, THW, Katastrophenschutz und Bundeswehr waren im Einsatz. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Brandbekämpfung wie das Anlegen eines fünf Meter breiten Schutzstreifens, der aufwendige Aufbau einer langen Wasserversorgungsstrecke und die Löschung aus der Luft führten zum Ziel. So konnte die brennende Fläche ausreichend aus der Luft und von den Wegen mit Wasser benetzt werden.