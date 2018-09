Energiegeladene Diskussion

Andrea Linne

Bernau/Eberswalde (MOZ) Bernau/Eberswalde. Die Gründung einer Bürger-Energiegenossenschaft „Barnimer Energiewende eG“ führte im jüngsten Kreistag zu heftigen, energiegeladenen Diskussionen. Am Ende schlug die Linke vor, die Auszahlung von 45 000 Euro aus Kreismitteln an grünes Licht aus dem Wirtschaftsausschuss zu knüpfen.

In einer flammenden Rede verteidigte der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Grünen, Stefan Böhmer, die Idee, dass sich Barnimer mit Anteilen in Höhe von 250 Euro beteiligen könnten. Die Genossenschaft habe nun eine Vorgesellschaft installiert, um alles von der Firmenidee bis zum Finanzierungsplan für die neue Bürger-Genossenschaft vorzubereiten. Dafür seien Mittel in Höhe von 45 000 Euro nötig. Bisher hätten die elf Gründungsmitglieder alles aus eigener Tasche berappt.Ziel der „Barnimer Energiewende eG“ sei, die Energiewende im Barnim durch Projekte aus erneuerbaren Energien voranzutreiben und dabei möglichst viele Mitglieder zu gewinnen. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kreiswerken Barnim werde angestrebt. Zu Wochenbeginn war die Gründungsversammlung erfolgt, wie die Mitglieder des Gründungsvorstands mit Madlen Haney, Sven Gumbrecht, Thorsten Kleinteich und Fabian Rösch mitteilten. Böhmer stellte fest: „Wir wollen die Energiewende zur Sache der Bürger machen.“

Dem widersprach Péter Vida, Vorsitzender der Fraktion Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler heftig. Er sei von Sorge getrieben. „So geht das nicht“, monierte Vida. Es fehle ein Businessplan, die Situation auf dem Markt erneuerbarer Energien sei risikobehaftet, öffentliche Gelder dürften für diese private Gesellschaft auf keinen Fall ausgegeben werden.

„Keiner von uns steht morgens auf, um Verlust zu machen“, konterte der einstige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Barnim, Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion, Josef Keil. Er warnte vor Horrorszenarien, der Genossenschaftsgedanke sei gemeinschaftlich getragen und historisch verbürgt zukunftsträchtig.

Auch Sebastian Walter (Linke) erklärte, er sei ein großer Freund der Wertschöpfung in der Region. „Aber das Konzept reicht nicht aus“, betonte der 28-Jährige. An Vida gerichtet konterte er, „Sie sind immer von Verschwörungstheorien in Sachen erneuerbaren Energien getrieben“ und bekanntermaßen erklärter Gegner. Walter schlug vor, die Ausgabe der Gelder an den Wirtschaftsausschuss des Kreistages zu binden, der sich Kostenplan und Transparenz der Genossenschaft zuvor anschauen solle. Doris Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) mahnte, die Gründung zu unterstützen. Und an Vida gerichtet: „Keiner der Gründer ist Parteimitglied.“

Frank Goral (CDU) meinte, dann könnten die Bernauer Braugenossen auch Gelder vom Kreis bekommen. „Wir haben auch eine gute Außenwirkung“, lachte der Othmar-Nickel-Nachfolger.

Dem Antrag der Linken Fraktion folgte die Mehrheit des Kreistags. Kosten- und Finanzierungsplan werden geprüft, ehe Gelder fließen. Ebenso die Höhe der Mindesteinlage.