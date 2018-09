NVA-Stützpunkt soll Solarpark werden

Matthias Henke

Schönermark (MOZ) Ein Solarpark soll am Baumgartener Weg bei Schönermark entstehen. Im Gegensatz zu anderen Vorhaben in der Region, die mitunter kontrovers diskutiert werden, ist die dafür vorgesehene Fläche überschaubar. Ein Teilstück des früheren NVA-Objektes auf halben Weg zwischen Schönermark und dem Dölchsee soll demnach mit Solarmodulen bebaut werden.

Verantwortlich für das Projekt zeichnet die Solar Direct Group aus Sachsen, die das Areal, das vor einigen Jahren als illegales Reifenlager Schlagzeilen machte, zwischenzeitlich erworben hat. „Auf den vorhandenen Gebäuden befinden sich schon Solarpanele, für mehr ist ein Bebauungsplan nötig“, erläuterte Christian Tutsch, bei der Granseer Amtsverwaltung für Planung und Städtebau zuständig, am Donnerstag bei der Gemeindevertreterversammlung.

Südwestlich der drei großen Gebäude sollen 2 750 Solarmodule errichtet werden, erläuterte ein Vertreter der Eigentümergesellschaft. Die Anlage ist insgesamt für eine Spitzenleistung von 750 Kilowatt ausgelegt, ausreichend um etwa 170 Haushalte zu versorgen. Bestandteil des Vorhabens sei auch eine Erneuerung der in die Jahre gekommenen Zaunanlage. Die Außenanlagen werden beräumt. Die sogenannte Kaltlagerhalle soll auch künftig als Lager dienen, etwa für Solarmodule sowie weiteres Zubehör. Die beiden anderen Häuser werden lediglich gesichert. Der Anschluss an das öffentliche Stromnetz sei kein Problem, hieß es weiter. Dieser könne direkt an der Grundstücksgrenze erfolgen, weitere Flächen werden dafür nicht in Anspruch genommen.

Der Gemeinde entstehen durch die Aufstellung des B-Planes keinerlei Kosten, erläuterte Amtsmitarbeiter Tutsch auf Nachfrage von Bürgermeisterin Kirsten Schulz. Entsprechende Regelungen, wonach der Eigentümer dafür aufzukommen habe, seien in einem städtebaulichen Vertrag fixiert worden – vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindevertreter. „Es kann mit dem Vertrag kein B-Plan erzwungen werden“, so Tutsch weiter. Die Entsorgung, wenn die Module 30 oder 35 Jahre ihren Dienst getan haben, wollte die Bürgermeisterin gesichert wissen. „Ich würde gutfinden, wenn wir das auch vertraglich regeln“, sagte sie. Laut Firmenvertreter bezahle man die Entsorgung bereits bei Erwerb von Solarmodulen.

Der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan steht voraussichtlich bei der Sitzung Ende November auf der Tagesordnung des Rates. Am Donnerstag beauftragte er einstimmig die Verwaltung, alles Nötige in die Wege zu leiten. Im Zuge des sich anschließenden Verfahrens wird auch die Öffentlichkeit beteiligt. Auch der Gemeinderat hat die Möglichkeit, kundzutun, was er berücksichtigt wissen will.

Hinsichtlich neuer Solaranlagen hat bei den Verantwortlichen für das Gelände offenbar ein Umdenken stattgefunden. Die Geschäftsführung von Solar Direct hatte auf Nachfrage dieser Zeitung vor zwei Jahren noch eine Neuerrichtung von Modulen explizit verneint. Derzeit werden die Gebäude auf dem Grundstück am Baumgartener Weg von der Firma GE-Immobilien als Lagerfläche, insgesamt knapp 2 500 Quadratmeter, angepriesen. Die Spitzenleistung der bereits auf den Dächern installierten Solarmodule wird mit 276 Kilowatt angegeben. Bei den Gesellschaftern der Immobilienfirma, die seinerzeit als Eigentümer genannt wurde, handelt es sich um die Geschäftsführer des Unternehmens Solar Direct.