Personalkarussell dreht sich im Rathaus

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Im Rathaus dreht sich wieder einmal das Personalkarussell. Henning Wiesner, der Fachbereichsleiter Bildung, Jugend, Kultur und Sport der Stadtverwaltung, wechselt planmäßig in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stelle war seit Ende Juni offiziell ausgeschrieben. Es gab 14 Bewerber. Zum 1. April 2019 ist seine bisherige Stelle nachzubesetzen.

Seinen Posten wird Andrea Schelhas übernehmen. Am Donnerstag haben die Stadtverordneten dieser Neubesetzung der Fachbereichsleiterstelle in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt.

„Aus ihrer langjährigen beruflichen Tätigkeit heraus verfügt Andrea Schelhas über sehr gute Kenntnisse der Aufgaben des Fachbereiches 7 sowie der ehrenamtlichen und freien Träger der Jugend-, Kultur- und Bildungsarbeit in der Stadt, ist bei den Akteuren anerkannt“, erklärte Corina Müller, Büroleiterin des Bürgermeisters den Wechsel.

Wiesners Nachfolgerin klettert schnell auf der Rathaus-Karriereleiter. Am 1. Februar 2017 erst hatte Andrea Schelhas ihren ersten Arbeitstag als Abteilungsleiterin für Entwicklungsplanung und Förderung, Kultur- und Kunstförderung gehabt. Sie trat in die großen Fußstapfen von Vorgängerin Doris Schulze, die sich in den Ruhestand verabschiedet hatte. Damit war sie nicht nur für Großveranstaltungen wie die Stadtfeste, sondern auch für die Kultur- und Sportförderung zuständig, für die Skulpturen entlang der Lindenallee und andere Kunstwerke, den reichen Kunstfundus der Stadt, für die Rathausgalerie. Klug zu entscheiden ist auch über die Verteilung von deutlich über 100 000 Euro an die freie Kulturszene in Schwedt.

Andrea Schelhas wurde 1969 geboren. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Nach ihrer Schulausbildung begann sie ihre berufliche Tätigkeit 1985 mit der Ausbildung zur Finanzkauffrau bei der Stadtverwaltung Schwedt. Dort war sie in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Sie gab berufliche Gastspiele im früheren Jugendklub Ausspanne, im ehemaligen Kulturhaus „Neue Zeit“. 1999 wechselte sie wieder in die Verwaltung. Sie beschäftigte sich mit Kita-Gebühren, später mit Sportförderung.

Die Wiesner-Nachfolgerin besitzt eine Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin und damit die Qualifikation für den gehobenen Verwaltungsdienst.

Seit dem Jahr 2009 war sie als persönliche Referentin im Büro des Bürgermeisters in die Vorbereitung und Umsetzung sehr vieler, wichtiger Entscheidungen und Projekte eingebunden. Außerdem war sie bis 2017 auch als Gleichstellungsbeauftragte eingesetzt gewesen.