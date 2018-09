Mit dem Gespür für Zeit

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es ist ihr dritter Start beim Eberswalder Stadtlauf. Ein Sieg (2012 über sieben Kilometer in 25:11 min) steht bereits für sie zu Buche. Diesmal, das ist schon jetzt klar, wird sie nicht als erste Frau über die Ziellinie laufen. Kein Rekord. Ihr Ziel: Möglichst viele Hobbyläufer im Einzelwettbewerb in weniger als 36 Minuten über die Ziellinie führen. Und damit Spenden für gemeinnützige Projekte im Barnim einwerben. Eine etwas andere, neue Herausforderung für die 37-Jährige, die in Eberswalde geboren wurde und hier aufgewachsen ist.

Weshalb sie gern die Aktion des Stadtlauf-Veranstalters, der „Partner für Gesundheit“, sowie im konkreten Fall die der Wohnungsbaugenossenschaft Eberswalde-Finow unterstütze, wie Steffi Steinberg, die zum Gespräch mit der MOZ natürlich in Laufsachen kommt, sagt. Neben dem karitativen Gedanken hebt sie die Chance hervor, „sich in der Gruppe zu steigern“, wie überhaupt das „tolle Team-Gefühl“. Aus diesem Grund hofft sie, auch jene Sportler zu gewinnen, die sonst vielleicht sogar etwas schneller unterwegs sind. „In einer Mannschaft zu laufen, ist einfach noch mal was ganz anderes“, schwärmt die Triathletin.

Doch warum ausgerechnet 36 Minuten? „Ich habe mir mal die Ergebnislisten der vergangenen Jahre angeschaut, um zu ermitteln, welche Zeiten das Mittelfeld läuft. Zwischen 35 und 37 Minuten kommen die meisten an.“ Im Übrigen habe ihr Vater, immerhin 70, auch schon die 36 Minuten geknackt, so Steinberg voller Anerkennung.

Auch wenn für sie, die 2018 etwas kürzertreten will und kleinere Wettkämpfe bestreitet, die 6,5 Kilometer beim Stadtlauf eher einer Aufwärmung gleichen, so stellt sie doch klar: Die Strecke vom Sportzentrum Westend zur Maria-Magdalenen-Kirche habe es für Breitensportler durchaus in sich. Zum einen wegen der Anstiege, zum anderen wegen des Pflasters an der Wendemarke. Vier bis sechs Wochen vorher Training seien Voraussetzung. Tipp der Expertin: „Nicht zu schnell angehen, auch wenn es bergab geht. Und möglichst gleichmäßig laufen.“ Andernfalls drohe hinten raus der Einbruch. Wer sich ihr am Sonntag anschließt, der könne indes sagen: Es läuft.

Den theoretischen Teil ihres „Einsatzes“ bei der zwölften Ausgabe des Stadtlaufes hat die heute in Bad Honnef bei Bonn lebende Exptremsportlerin übrigens schon am Freitagabend absolviert. Mit einem Vortrag „Einmal Treidelweg und zurück“. Steinberg sprach über ihren Weg. Einen Weg, der keineswegs geradlinig war. Die Eberswalderin fand eher auf Umwegen zum Sport und zum Choaching. „Als Schülerin habe ich lange Musik gemacht, Schlagzeug gespielt.“ Sport sei damals überhaupt nicht ihr Ding gewesen. Ein Bandscheibenvorfall mit 23 zwang sie zum Innehalten und Umdenken. Sie begann zu laufen. Von Jahr zu Jahr erhöhte die gelernte Krankenschwester das Pensum. Zum Laufen kamen das Schwimmen und das Radfahren hinzu. Steinberg wurde Triathletin. „Das war ein ,schleichender Prozess’. Hat sich einfach über die Zeit entwickelt.“ Und bis zum Ultraman, der über drei Tage geht, gesteigert: am ersten Tag zehn Kilometer Schwimmen und 145 km Rad, am zweiten Tag 276 km Rad und am dritten einen Doppelmarathon. 2017 wurde sie auf Hawii Weltmeisterin: in gut 26 Stunden.

Nein, das müsse es natürlich nicht sein. Viele ihrer Sportler, die sie heute trainiert, die ihre Camps und Workshops besuchen, seien Amateure und Breitensportler. „Sport“, so sagt Steinberg, „verändert einen.“ Für sie sei es Erholung. Weshalb sie sich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Laufen oder eine Stunde Radfahren gönne. Auch in ihrer Heimatstadt Eberswalde. Zu ihren Lieblingsstrecken gehören der Zainhammer und der Treidelweg. „Da bist du einfach draußen in der Natur.“

Für Ausdauersport sei es im Übrigen nie zu spät. Auch jenseits der 40 oder 50 sei ein Einstieg möglich. „Wichtig ist immer der Spaß. Und die Regelmäßigkeit.“ Und die Latte sollte nicht zu hoch gehängt werden. Lieber Nahziele, die realistisch sind. „Es muss nicht gleich ein Wettkampf sein.“ Oder doch? Vielleicht wäre der Stadtlauf 2019 für Anfänger ein Ziel.

Wer sich am Sonntag Steffi Steinberg anschließen möchte, muss sich nur am Stand der WBG an der Bühne vor dem Sportzentrum melden. Dort gibt es ein petrolfarbenes Leibchen. Für jeden Starter spendet die WBG zehn Euro für soziale Projekte. Für Kurzentschlossene ist am Sonntag im Einzelwettbewerb noch eine Anmeldung vor Ort möglich.