Klassentreffen nach 70 Jahren

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Zu einem Klassentreffen der besonderen Art haben sich am Freitag 14 Frauen und Männer im Ratskeller getroffen. Sie sind Ostern vor 78 Jahren in Birkenwerder eingeschult worden. Acht Jahre später, also vor 70 Jahren, haben sie ihre Abschlusszeugnisse bekommen.

Viele der rüstigen Seniorinnen und Senioren erinnern sich noch genau an das erste Schuljahr. Harri Pape zum Beispiel hatte schon am ersten Schultag geschwänzt. Der heute 84-Jährige fand die Affen und Löwen in dem Zirkus, der damals gerade in Birkenwerder gastierte, wesentlich interessanter, als das Alphabet zu lernen. Doch seine Lehrerin ließ ihn suchen. Wie damals üblich und heute unvorstellbar, kassierte er eine Tracht Prügel – und zu Hause die zweite, als seine Mutter mitbekam, dass der kleine Harri nicht in der Schule war.

Viele berichteten von anderen Lehrern, die die Kinder für private Aufträge losschickten. „Wir mussten Holz für unseren Lehrer stapeln“, erzählte Friseurmeister Wolfgang Schöbel, der heute noch seiner Frau die Haare macht. Besonders der Unterrichtsausfall in den ersten Schuljahren ist vielen in Erinnerung geblieben. Doch diese Freistunden wurden nicht zum Spielen genutzt. „Wir mussten uns in Sicherheit bringen, weil es Fliegeralarm gab“, so Wolfgang Schöbel. Auch nach Kriegsende war die Schulzeit geprägt von Entbehrungen und Hunger. „Wir hatten ja nichts“, sagte Organisatorin Helga Schubert.

Neben Wolfgang Schöbel wohnen heute noch Helga Schubert und Gertraud „Traudchen“ Schemmel in Birkenwerder. Die anderen hat es in die Nachbarorte oder nach Berlin gezogen. Ein Schulfreund wohnt sogar in Kanada – Lothar Lehmann konnte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Klassentreffen anreisen. Ingrid Wölffler (geborene Profé) kam extra vom Chiemsee an die Briese.

Folgende Männer und Frauen nahmen an dem Klassentreffen teil: Brigitte Hennicke (geborene Lundscher), Margot Merke (Moritz), Ingrid Wölffler (Profé), Edith Gabriel (Schmidt), Traudchen Schemmel (Betram), Helga Schubert (Läge), Gunter Moldenhauer, Harri Pape, Siegfried Schoppe und Wolfgang Schöbel. Die Gruppe trifft sich seit 17 Jahren einmal im Jahr.