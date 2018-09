Sport, Spaß und Sperrungen

Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Der Berlin-Marathon gilt unter Lauffreunden weltweit als besonders beliebt, weil nicht nur die Strecke sehenswert, sondern auch die Stimmung am Rand besonders gut ist. Doch für Autofahrer können die umfangreichen Sperrungen ebenfalls zu einer Herausforderung werden.

Wie komme ich ans Ziel? Diese Frage werden sich am Wochenende wohl nicht nur die insgesamt rund 70 000 Läufer, Skater, Rollstuhlfahrer und Handbiker stellen. Die Straßensperrungen zum 45. Berlin Marathon sind wie immer umfangreich, die Innenstadt wird von der 42 Kilometer langen Strecke quasi umzingelt. Schon am Sonnabend gibt es zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr erste Teilsperrungen von der Potsdamer Straße bis zur Straße des 17. Juni für die Skater und die Mini-Marathon-Teilnehmer.

Schlupflöcher für Autofahrer bieten der Tiergartentunnel und die Autobahnen. Fußgänger können die Strecke alle paar hundert Meter auch während der Veranstaltungen passieren. Allerdings müssen laut den Verkehrsbetrieben insgesamt 35 Bus- und Tramlinien unterbrochen beziehungsweise umgeleitet werden. Damit die U-Bahnen als einzige Querungsmittel nicht hoffnungslos überfüllt sind, schickt die BVG am Sonntag bereits ab 6 Uhr auf den Linien U2, U6, und U9 sowie ab 9 Uhr auch auf den Linien U7 und U8 Züge mit der größtmöglichen Länge auf die Schienen.

Um 8.50 Uhr wird es die ersten Starts an der Siegessäule geben. Die 42,195 Kilometer lange Route, die unter den internationalen Sportlern auch Sightseeing-Tour genannt wird, führt über Moabit nach Mitte, passiert Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln und Schöneberg, macht einen großen Bogen in Steglitz, um die Läufer schließlich über Wilmersdorf und Charlottenburg ins Ziel auf der Straße des 17. Juni zu führen.

Beim Durchlaufen des Brandenburger Tors als Endpunkt werden wohl nicht nur die Marathon-Läufer Gänsehaut bekommen. An dem emotionalen Endpunkt ermöglichen Tribünen und Videowände tausenden von Zuschauern Einblick auf die Zielgerade. DJs spielen die Lieblingslieder der Läufer, die diese vorher angegeben haben.

Doch gejubelt und musiziert wird auch anderswo. Knapp 60 Bands spielen an der Strecke auf und sorgen somit bis zum Nachmittag für ein fast durchgängiges Live-Konzert. Das „Damenorchester Salomé“ will zum Beispiel an der Grunewaldstraße in Schöneberg eine Mischung aus Swing und Jazz, Latin und Soul spielen.

Am Kottbusser Tor gibt es türkischen Rock. Und unter der Autobahnbrücke am Innsbrucker Platz will eine Percussion-Gruppe den Läufern mit Trommeln einheizen. Die Veranstalter erwarten eine Million Zuschauer an der Strecke, die ihrerseits ordentlich Bambule machen.