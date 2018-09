Mit Tempo 30 auf der Bergsdorfer Straße

Diese Einfahrt liegt fast in der Kurve. © Foto: Volkmar Ernst

Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometer pro Stunde auf der Bergs-dorfer Straße setzten sich die Liebenberger bereits seit Jahren ein.

Anfang des Jahres hatte Liebenbergs Ortsvorsteher Hartmut Kreutzmann die Forderung erneut dem Parlament und der Verwaltung des Löwenberger Landes übermittelt. Beide hatten versprochen, das Ansinnen der Lieberberger zu unterstützen, doch entscheiden können sie darüber nicht. Das kann nur die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, an die die Bitte postwendend weitergegeben worden war. Am 2. Mai wurde die Gemeinde vom Landkreis informiert, dass vor einer Entscheidung weitere Prüfungen, darunter eine Verkehrszählung, notwendig seien.

Da bis dato keine weiteren Informationen aus dem Kreis vorliegen, kam Kreutzmann zur jüngsten Sitzung der Löwenberger Gemeindevertreter gleich mit mehreren Unterstützern und einer Unterschriftensammlung im Gepäck, um erneut auf die „gefährliche Verkehrssituation“ hinzuweisen und die Geschwindigkeitsreduzierung zu fordern.

Gründe dafür gibt es aus Sicht der Liebenberger mehr als genug. Die durch den Betrieb der Kiesgrube in Bergsdorf gestiegene Zahl der Laster ist da nur einer. Doch eigentlich geht es gar nicht um die Zahl der Lkw, sondern um die besondere Verkehrssituation in der Bergsdorfer Straße. Die sei zwar für einen Begegnungsverkehr von zwei Lkw ausgelegt, allerdings passe dann kein Blatt Papier mehr zwischen die Fahrzeuge, hieß es. Dass immer wieder Spiegelscherben von der Fahrbahn gekehrt werden müssen, spreche für sich. Außerdem sei die Bergsdorfer Straße sehr kurvenreich und verfüge teilweise nur über einen sehr schmalen Gehweg. Den mit einem Kinderwagen zu benutzen, gehe gerade noch, bei einem Zwilligswagen wäre das jedoch schon schwierig. Außerdem lägen einige Grundstückseinfahrten in dem unübersichtlichen Kurvenbereich.

Vom Verkehrsamt war auf Nachfrage zu erfahren, dass die Verkehrszählung inzwischen abgeschlossen sei und „ein auffällig hohes Lkw-Aufkommen“ nicht festgestellt wurde. Da die Bergsdorfer Straße bislang auch kein Unfallschwerpunkt sei, gebe es keine Rechtfertigung für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde. „Um den Gegebenheiten vor Ort Rechnung zu tragen (Kiesgrube, Senke aus beiden Richtungen und ein Spielplatz) und den Liebenbergern entgegenzukommen, will der Fachdienst „zur Disziplinierung der Verkehrsteilnehmer“ ein Display aufstellen lassen, auf dem die Geschwindigkeit angezeigt wird. (veb)