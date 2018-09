Stefan Klug

(MOZ) Mal ehrlich, die Formel 1 kommt spannungsseitig in diesem Jahr nicht aus dem Knick. Es gilt das Motto, 20 Fahrer starten und am Ende hat meist Lewis Hamilton die Nase vorn, egal, wo ihn das Qualifying hinverschlagen hat. Racing-Fans, die diesem Umstand Leid sind, kann geholfen werden. Denn seit kurzem gibt es mit „F1 2018“ die virtuelle Alternative zur realen Langeweile. Zwar hat Codemasters genaugenommen vor allem Feintuning am Vorjahresgame betrieben, dennoch ist unterm Strich ein Spiel herausgekommen, dass mit ungemein viel Realismus glänzt und dennoch mehr Spaß auf der Strecke verspricht.

Dass man bei einem offiziell lizenzierten Titel Teams, Fahrer und Strecken wie in der Vorlage findet, versteht sich von selbst. Somit können auch wieder auf dem Hockenheimring und im französischen Le Castellet Runden gedreht werden. Halo verschlechtert nun ebenso dem Gamer die Sicht, der in der Haut eines echten oder selbst angelegten Fahrers an den Start geht. Neben Einzel- und Wochenend-Rennen, historischen Events und dem LAN-Event mit mehreren Beteiligten steht die Karriere wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Die ist eine Mischung aus Racing-Game und Rollenspiel und beansprucht, je nach Gusto, viel oder sehr viel Zeit. Denn wer alle Trainings- und Qualifying-Sessions absolviert, natürlich die Rennen und zudem auch an den Einladungsveranstaltungen teilnimmt, dürfte bis zum Start der kommenden Saison im Frühjahr 2019 gut beschäftigt sein. Dazu muss dann nicht einmal die volle Rundendistanz absolviert werden. Denn schon mit der 25-Prozent-Regel dauert allein das Rennen schon immer gut eine halbe Stunde.

Das Training schwänzen um Zeit zu sparen wäre dabei keine gute Idee. Denn in diesen Sitzungen gibt es die besten Möglichkeiten, Erfahrungspunkte über die teamseitig organisierten Testprogramme zu sammeln. Die wiederholen sich zwar exakt von Austragungsort zu Austragungsort, helfen allerdings genial dabei, die jeweiligen Kurse renntauglich zu erkunden. Die Punkte schließlich investiert man in die verschiedenen Ausbaustufen des Boliden und macht diesen somit konkurrenzfähiger. Über 100 Upgrades sind in den vier Bereichen Strapazierfähigkeit, Chassis, Aerodynamik und Antrieb möglich. Keine Frage, der Spaß steigt proportional mit den sinkenden Ausgangslevels der einzelnen Teams. Will sagen, im Mercedes oder Ferrari vor dem Feld herzufahren ist nur halb so befriedigend, als wenn man im Haas oder Sauber sitzt. Natürlich lässt sich der Kick mit der Anhebung des Gegnerlevels noch steigern. So sollte jeder den Anspruch einstellen können, dem er sich gewachsen fühlt, ohne, dass es zu einfach wird. Nicht zuletzt gibt es wieder TV-Interviews die, zusammen mit den Ergebnissen, für Ansehen und Außenwirkung im eigenen und bei den anderen Teams sorgen. Müsste spieleseitig nicht sein, ist aber ein nettes Gimmick.

Gameplayseitig hat Codemasters wieder alles ins Spiel gepackt, so dass, zumindest für einen Laien, kein Unterschied von virtueller zur richtigen Welt feststellbar ist. Je nach Einstellung fährt man arcademäßig oder mit beinharter Sim seine Runden, letzteres stresst natürlich mehr, hebt aber auch das Fahrvergnügen auf ein hohes Level. Einzig die Konkurrenz nervt mitunter, die guten Runden durch dumme Aktionen und in Folge Unfälle zunichte macht. Aber irgendwie erleben wir das ja zunehmend auch in der Realität - hallo Max, hallo Nicko...

Auch auf der technischen Seite gibt’s nichts zu meckern. Die Steuerung schon übers Pad ist ohne Mackel, bei der PS4 dient der integrierte Lautsprecher zugleich als Boxenfunk, toll. Wer „nur“ über HD-auflösende Konsolen verfügt aber eine Möglichkeit der Skalierung auf 4K hat, erlebt zudem, dass die Grafik in den Details sehr feinauflösend ist. Der Abstand zur Wirklichkeit wird also immer geringer. Unterm Strich ein rundum gelungenes Game, für alle, die die 2017er Version nicht besitzen ein Muss, für alle anderen eine Frage der Authentizität, s. die neuen Kurse und Halo.

F1 2018; Codemasters

www.codemasters.com/game/f1-2018/