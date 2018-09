„Am BER lief ziemlich alles schief“

Claus Liesegang und Andreas Wendt

Schönefeld (MOZ) In zwei Jahren soll am BER der Flugbetrieb aufgenommen werden. Für Ende 2020 ist die Inbetriebnahme geplant. Wie realistisch dieser Termin ist, darüber sprachen Claus Liesegang und Andreas Wendt mit dem BER-Aufsichtsratsvorsitzenden Rainer Bretschneider.

Herr Bretschneider, wenn der BER in der Türkei oder in China geplant worden wäre – wie lange hätte es bis zur Inbetriebnahme gedauert?

In China gehen die Uhren anders, übrigens auch in Sachen Umweltschutz und Bürgerbeteiligung. Doch die Art der Beschleunigung kann nicht wünschenswert sein. Aber dass wir beim BER viel zu lange gebraucht haben, das steht außer Frage. Hier am BER ist eine Baustelle aus dem Ruder gelaufen, es ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte.

Was ist im Moment das größte Problem?

Aktuell macht die Verkabelung die größten Sorgen. Wir haben eine große Fülle von Feldern, die abgearbeitet werden muss. Wir haben den TÜV, der eigentlich am Ende das fertige Gebäude freigeben soll, schon vorher reingeholt, weil wir unserer eigenen Aufsicht und den Firmen nicht so richtig getraut haben, auch den Gutachtern nicht. Der TÜV hat ganz viel festgestellt, und das muss jetzt technisch abgearbeitet werden. Das dauert auch deshalb seine Zeit, weil der ganze Baumarkt in Deutschland leergefegt ist.

Steht der Eröffnungstermin Ende 2020 noch?

Der steht. Es wird eng, aber der Termin steht. Wir haben ja noch anderthalb Jahre. Es wäre ja völlig irre, jetzt über einen anderen Termin zu sprechen.

Sie sind der Aufsichtsratsvorsitzende – wäre es nicht längst an der Zeit gewesen, dass man hier auch mal irgendeinen öffentlich zur Verantwortung zieht von denen, die damals nicht wirklich Aufsicht geführt haben?

Diese Forderung wird immer wieder erhoben. Die frühere Führung ist ausgewechselt, der Aufsichtsrat neu besetzt, seit einem Jahr komplett ohne Spitzenpolitiker. Versicherungen haben Schadensersatz für Planungs- und Aufsichtsfehler gezahlt. Ich glaube, mehr war juristisch nicht drin.

Was ist 2018 anders als 2011 oder 2012, was die Kontrolle des Aufsichtsrates angeht?

Wir können die Fehler der Vergangenheit zunächst einmal nicht wegreden. Aber auf der Aufsichtsratsebene gibt es eine Fülle von Änderungen: Viel mehr direkte Kommunikation mit der Geschäftsführung, auch zwischen Vorsitzendem und Geschäftsführer, deutlich mehr Fachgespräche mit führenden Mitarbeitern. Die Gremien tagen häufiger, und wir holen uns in den Aufsichtsrat externe Gutachter und sagen: Wir wollen nicht nur mit der Geschäftsführung reden, wir wollen nicht nur hören, was Lütke-Daldrup sagt, sondern wir wollen von den Fachleuten, von den Gutachtern direkt hören, wie die Lage auf der Baustelle ist. Wir haben in der letzten Aufsichtsratssitzung Beschlüsse zur weiteren Einschaltung von Externen gefasst, die jetzt in jeder Aufsichtsratssitzung direkt vortragen. Zusätzlich soll die Lage bei den Kabelkanälen einer zusätzlichen Prüfung unterzogen werden. Last but not least lassen wir uns als Aufsichtsrat selbst überprüfen: „Evaluation der Arbeit“ heißt das dann so schön.

Apropos Gebäude: Würde ein neuer BER genauso aussehen wie das Gebäude jetzt?

Ich glaube kaum. Hier ist versucht worden, einen Tempel der Technologie zu bauen. Es ist alles schön, aufwändig und zentralisiert, es sind gewaltige Anlagen. Heutzutage macht man das nicht mehr.

Ist das aus heutiger Sicht ein Fehler, diese Überbewertung der Architektur?

Ja, auf jeden Fall. Optisch sehr gefällig, technisch hochkompliziert. Ein Beispiel: Aus Gründen der Optik des Daches ist die Entrauchung nicht, wie üblich, über das Dach vorgesehen, sondern sollte über gewaltige Kanäle zur Seite erfolgen. Dann wurde seitlich ausgebaut und alles musste neu geplant werden, mit schlimmen Auswirkungen auf das Baugeschehen. Wenn Sie sich auf der Welt umsehen: Viele Flughafenhallen haben den Charakter von großen Gewächshäusern: große Stahlträger, viel Glas, lange Schalterreihen: nicht schön, aber praktisch. Am BER ist es umgekehrt.

Was wird nach dem Aus von Air Berlin aus dem Plan, den BER zum Drehkreuz zu machen?

Da haben wir in der Tat einen Rückschlag und wir wissen heute, dass die Interkontinentalverbindungen nicht so dicht werden wie früher angenommen. Wir kämpfen darum, aber letztlich ist es eine Entscheidung der Airlines und der Bundesregierung bei der Zulassung von internationalen Flugrechten. Positiv stimmt mich eine neuere Entwicklung bei Umsteigebeziehungen. Es wird eine Zusammenarbeit zwischen easyjet und einer Tochter von Singapur-Airlines geben. Sie können einen Flug mit easyjet nach Berlin buchen und umsteigen und weiter mit Scoot nach Singapur fliegen. Das sind dann Drehkreuzbeziehungen zwischen verschiedenen Airlines. Da sehen wir eine große Zukunft am BER.

Das heißt also, BER wird das internationale Drehkreuz der Billig-Airlines?

Ich glaube, die Philosophie ist es nicht. Es ist aber eine Chance von vielen und wichtig für die Hauptstadtregion. Die müssen wir nutzen wie andere Varianten auch. Positiv ist noch, dass wir von den Passagierzahlen her zum Jahresende das Loch geschlossen haben, das Air Berlin gerissen hat. Air Berlin hatte in Tegel 30 Prozent.

Wenn wir schon in Tegel sind – wie ist denn da Ihre Prognose? Die Stimmung ist ja ambivalent, aber es gibt eine starke Strömung, den Flughafen offen zu halten …

Das ist zunächst mal eine Entscheidung der drei Gesellschafter, und der Berliner Senat will das nicht. Die Bundesregierung will es auch nicht, und die Brandenburger haben gesagt, wir ziehen da auch mit. Vom Prinzip her ist der BER mit einem Standort – mit Feuerwehr, Polizei, Zoll und Abfertigern – das Vernünftigere.

Sie haben vorhin von den Verhandlungen mit den Banken gesprochen. Wofür braucht der Flughafen denn derzeit überhaupt noch Geld?

Der verspätete Eröffnungstermin verteuert den Bau und führt zu geringeren Einnahmen, die der eröffnete BER ermöglicht hätte. Alles in allem sind das rund 500 Millionen Euro, die im Jahr 2020 fehlen, um eine geschlossene Finanzierung sicherzustellen, wie sie unsere Banken und die Bürger fordern. Aktuell gibt es keine Liquiditätsprobleme und ich bin zuversichtlich, dass wir die notwendigen Absprachen mit allen Beteiligten noch in diesem Herbst treffen können.