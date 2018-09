Turbulentes Unentschieden nach Hertas Auswärtsspiel

Uwe Wuttke

Wolfsburg (MOZ) Hertha BSC bleibt in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Allerdings mussten die Berliner vor 25.000 Zuschauern beim VfL Wolfsburg in einer in der Endphase turbulenten Partie mit 2:2 die ersten Punktverlusteund Gegentore hinnehmen. Zudem verloren sie Innenverteidiger Jordan Torunarigha durch eine Fußverletzung.

Wer hätte das vor der Saison gedacht. Hertha BSC fährt nach zwei Siegen gegen Nürnberg und in Gelsenkirchen in den ersten beiden Spielen als Tabellendritter zum VfL Wolfsburg. Das Team vom Mittellandkanal hat bisher noch mehr überrascht. Im Vorjahr noch in der Relegation dem Abstieg von der Schippe gesprungen, rangierten die Wölfe noch einen Platz vor den Berlinern. Die Statistik sprachfür die Berliner, und sie behielt Recht. Nach dem 1:0-Erfolg ist die Hertha auch im sechsten Spiel in Folge gegen Wolfsburgunbesiegt. Schon vor zwei Jahren startete Herthain eine neue Spielzeit mit drei Erfolgen - am Ende stand die Europa-League- Qualifikation.

Hertha-Trainer Pal Dardai musste gegenüber der starken Leistung auf Schalke seine Partie auf zwei Positionen umbauen. Für den angeschlagenenInnenverteidiger Karim Rekik kam Nationalspieler Marvin Plattenhardt ins Team und agierte in der Viererkette auf der gewohntenLinksverteidigerposition. Den jungen Javairo Dilrosun verhalf Dardaiauf der linken Außenbahn zu seinem Startelfdebüt in der Bundesliga. Er ersetzte den angeschlagenen Maximilian Mittelstädt. Beim VfL rückte Torwart Koen Casteels nach derGeburt einer Tochter für Pervan wieder ins Wolfsburger Gehäuse.

In der vergangenen Saison lieferten sich beide Mannschaften ein echtes Spektakel. Am Ende stand es 3:3, weil Davie Selke kurz vor Schluss noch der Ausgleich gelang. Erfreulich, dassder Stürmer nach einem Lungenriss im Juli wieder im Kader steht. Noch allerdings reiche die Kraft "nicht für 90 Minuten", erklärte er vor der Partie. Und das Spiel begann vor allem für die Gastgeber schwungvoll.Neuzugang Jerome Roussilon, der mächtig auftrumpfte mit seinemTempo,prüfte erst Hertha-Schlussmann aus 25 Metern (2.) und schoss eine Minute später einen Kameramann hinter dem Berliner Tor k.o..

Die Hertha, deren Fans in der AnfangsphaseEx-Spieler John Anthony Brooks bei jeder Ballberührung auspfiffen, versuchten zunächst einmal Ruhe in die Aktionen zu bringen. Um dann bei Ballgewinn schnell in die Spitze zu spielen. Doch Vedad Ibisevic verpasste den Ball nach einer Flanke von Valentino Lazaro nur knapp.Spielbestimmend blieb allerdings der Gastgeber, der die Berliner tief in die eigene Hälfte drückte - sehr zum Missfallen von Trainer Dardai, der immer wieder Korrekturen auf das Spielfeld rief. Aber auf Torwart Jarstein war auch bei einemSchuss aus spitzem Winkel von Renato Steffen Verlass, während auf der Gegenseite Salomon Kalou einen Konter zu eigensinnig abschloss (18.).

Danach war es mit dem Schwung ein wenig dahin. Stattdessen häuften sich die Nickligkeiten. Herthas körperlich im Mittelfeldsehr präsenter 1,91-Meter-Hüne Marko Grujic sah die Gelbe Karte, nachdemJosip Brekalo in seinem Ellbogen lief. Wolfsburgs Maximilian Arnold kam für seinen Schlag ins Gesicht von Grujic ebenso ungeschoren davon wie Ibisevic, der Arnold unsanft zu Boden riss. Vor dem Tor waren beide Teams dagegen kaum noch zu sehen. Und wenn, wurden die Versuche von Wout Weghorst (37.) und Ibisevic(38.) abgeblockt. Die beste Chance der Hertha besaß Grujic, dessen Kopfball nach Plattenhardt-Flanke Casteels gerade noch erwischte (43.). Ansonsten war offensiv von den Berlinern zu wenig zu sehen, weil Lazaro auf der rechten Seite von Roussillon in der Defensive gebunden und der junge Dilrosun zu wenig in Aktion gesetzt wurde. Dabei deutete der 19-jährige Niederländer bei Ballbesitz seiner Schnelligkeit und seine technische Finessen mehrfach an.

In der zweiten Hälfte stellte Dardaium und positionierte Dilrosun auf der rechten Seite, um die Kreise des FranzosenRoussilion einzuschränken. Das funktionierte zunächst gut. Der VfL entwickelte nun weniger Vorwärtsdrang.Hertha konnte sich etwas befreien und Dilrosun bewies seine Stärke als er an Steffen und Knoche vorbei dribbelte und krönte mit einem Flachschuss ins entfernte Eck zur 1:0-Führung seine starke Vorstellung (61.).

Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia, einst selbst Stürmer, setzte nun auf Offensive, brachte mit Admir Mehmedi und Daniel Ginczek zwei Angreifer.Doch Hertha hat ja Rune Jarstein im Tor. Der Norweger reagierte bei einem Schuss von Weghorst aus acht Metern glänzend (65.), entschärfte den Ball von Ginczek (75.) und war vor Weghorst zur Stelle (76.). Auf der Gegenseite verpasste der eingewechselte Selke die Vorentscheidung als er einen Konter nicht richtig ausspielte (78.).

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Erst kam der Videobeweis. Ein Kopfballduell zwischen Arnold und Meier werte Schiedsrichter Christian Dingert als Foul des Berliner. Eigentlich schon eine harte Entscheidung, die noch schlimmer wurde, als der Videoschiedsrichter aus Köln sich einschaltete und Dingert auf den Elfmeterpunkt zeigte. Der eingewechselte Yunus Malli traf zum insgesamt nicht unverdienten 1:1 (87.). Dann kam in der Nachspielzeit Ondrej Duda, der einen Freistoß frech unter der hochspringenden Mauer zum 2:1 ins Netz setzte. Und den Schlusspunkt erzielte Mehmedi mit dem 2:2-Endstand.