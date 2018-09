Herrlich verdrängt Kritik nach Null-Punkte-Start

dpa-infocom

München (dpa) Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich will sich nach dem Null-Punkte-Start in der Fußball-Bundesliga nicht mit den zunehmenden Diskussionen auch um seine Person beschäftigen.

«Ich habe keinen Raum, keine Zeit, keinen Platz dafür, mich mit der Kritik an mir zu befassen», sagte der 46 Jahre alte Herrlich nach dem 1:3 beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Er werde versuchen, seine gesamte Konzentration auf das nächste Spiel zu richten, kündigte der Bayer-Coach an. Die Leverkusener spielen am kommenden Donnerstag zum Auftakt der Europa League in Bulgarien gegen Ludogorez Rasgrad. «Wir müssen versuchen, Selbstvertrauen zu tanken in der Europa League und dann gegen eine starke Mainzer Mannschaft in der Bundesliga zu punkten», sagte Sportdirektor Rudi Völler.

«Man hat schon gesehen, dass der eine oder andere Spieler zu knabbern hat an der Situation. Da müssen wir jetzt schnell raus», sagte Völler in München.