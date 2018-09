Jubiläen der Städtepartnerschaften

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Seit 40 Jahren unterhält Strausberg mit der polnischen Stadt Debno partnerschaftliche Beziehungen. Mit der tschechischen Stadt Terezín, weltweit als Konzentrationslager und Getto Theresienstadt in der Zeit der Naziherrschaft bekannt, besteht die Städtepartnerschaft 20 Jahre. Für Strausberg war dies Anlass, Delegationen aus beiden Städten mit den Bürgermeistern Piotr Downar und Hana Rožcová für zwei Tage in die grüne Stadt am See einzuladen. „Es waren zwei wunderschöne Tage, wir haben viele schöne Eindrücke gesammelt“, äußerte sich Hana Rožcová anschließend begeistert. Im Volkshaus Strausberg-Nord hatten sich die Delegationen mit den Stadtverordneten am Donnerstagnachmittag zu einer Kaffeetafel getroffen und ihre Partnerschaften bekräftigt.

Bürgermeisterin Elke Stadeler dankte ihren beiden Amtskollegen für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Auf der Grundlage der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlungen habe es schon seit 1978 einen intensiven Erfahrungsaustausch mit Debno gegeben. Kontakte zwischen den Verwaltungen seien nach der Wende durch vielfältige Beziehungen zwischen Vereinen wie dem Nordheimbund 91 und dem Debnoer Verein Artforum und auch der Arbeiterwohlfahrt zu persönlichen Freundschaften geworden.

Sie sei besonders froh darüber, dass diese Beziehungen vom Jugendsozialverbund weitergeführt würden. Er organisiere in Debno und Strausberg Kinderferienlager, es gebe Besuche zum Nikolausfest. Auch die Jugendfeuerwehr Strausberg pflege eine Partnerschaft mit den Debnoern. Und dass die Kinder regelmäßig an der Deutsch-polnischen Kita-Olympiade teilnehmen, erfülle sie mit der Hoffnung, dass auch die nachwachsenden Generationen die Städtepartnerschaft mit Leben erfüllten, so Elke Stadeler. Gegenseitig nehmen Delegationen auch an den Jahresempfängen teil.

Während Strausberg und Debno nur eineinhalb Autostunde trennen, sind es bis nach Terezín 300 Kilometer, begründete Stadeler die Tatsache, dass mit der tschechischen Partnerstadt die Besuche etwas spärlicher sind. Doch lohne ein Besuch in der mit 3000 Einwohnern und einer gigantischen Festungsanlage ausgestatteten Partnerstadt jeden Aufwand, betonte sie. Terezín bringe sich auch in Treffen in Debno mit ein, während die Debnoer an einer Klimaschutzkonferenz in der pfälzischen Partnerstadt Frankenthal teilgenommen hatten. Auch bei einem Kitaleiter-Treffen wurden Erfahrungen ausgetauscht. „Wir haben noch ziemlich viel zu lernen“, sagte Hana Rožcová, „schließlich wollen wir Terezín auch noch viel schöner machen.“ Piotr Downar bedankte sich für vier Generationen Zusammenarbeit, die alle Machtwechsel und Amtsperioden überstanden hat. Alle drei Bürgermeister dankten von Herzen Ilona Becker, die bisher im Rathaus die Partnerschaften gemanagt hat. Geht sie in den Ruhestand, führt dies Thomas Lukaschewitz weiter. (js)