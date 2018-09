Helfer gesucht

Manuela Bohm

Ketzin/Havel (MOZ) Für den Leseclub Ketzin/Havel wird ab sofort ein ehrenamtlicher Helfer zur Betreuung der Leseclubkinder gesucht. Der Leseclub findet zwei Mal in der Woche für zwei Stunden in der Stadtbibliothek Ketzin/Havel, Rathausstraße 24 statt. Zu den Aufgaben gehören Basteln, (Vor-)Lesen und Spielen mit Kindern der Altersgruppe sechs bis zehn Jahre. Interessenten melden sich in der Bibliothek per E-Mail an bibliothek@ketzin.de oder telefonisch 033233-20948.