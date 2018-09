Remise zum Auftakt eröffnet

Joachim Eggers

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Jetzt haben die Neu Zittauer ihr Dorfgemeinschaftshaus: Am Freitagabend wurde zum Auftakt des Dorffestes die umgestaltete Remise feierlich eröffnet. Das alljährliche Fest ist in diesem Jahr extra in den September verschoben worden, damit die Remise zum Start in Beschlag genommen werden kann.

Mehr als 200 000 Euro Fördermittel und 140 000 Euro aus dem eigenen Haushalt hat die Gemeinde in das alte Gemäuer gesteckt, das 2014 schon abgerissen werden sollte. „Das wäre ein bisschen schlecht gewesen, denn dann wäre auch die Mauer der Nachbarin eingefallen“, erinnerte Bürgermeister Thomas Schwedowski an die schwierige Vorgeschichte.

Ganz fertig ist die Remise nicht. Ins noch leere Innere soll eine Küche kommen, auch die Beleuchtung fehlt noch, wie Neu Zittaus Ortsvorsteher Rainer Thomas anmerkte. In dem rund 60 Quadratmeter großen Gebäude war zunächst eine Empore vorgesehen, die aber später gestrichen wurde. Zu dem Gebäude gehört auch eine behindertengerechte öffentliche Toilette, die sich abends automatisch verschließt.

Zwischen der Remise und dem Heimatmuseum ist eine Überdachung geschaffen worden, unter der künftig landwirtschaftliche Maschinen ausgestellt werden. Was noch kommen soll, sind Radler-Stellplätze und eventuell eine E-Bike-Ladestation. So soll aus dem Ortszentrum auch ein Anlaufpunkt für Touristen werden. Und nach dem Dorffest ist vorgesehen, Rasen anzusäen.

Am Sonnabend und Sonntag erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm. Ein Höhepunkt dürfte das Seifenkisten-Rennen am Sonntag ab 13 Uhr werden. 17 Anmeldungen liegen vor.