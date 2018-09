Brötchen, Brot und Kuchen gibt es fortan mobil

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am Sonnabend wird sich bei dem Verkaufswagen der Eberswalder Brot- und Feinbackwaren GmbH, der seit etwa zehn Jahren fest installiert auf einem Privatgrundstück an der Scheeringerstraße in der etwa tausend Einwohner zählenden Clara-Zetkin-Siedlung steht, das letzte Mal die Klappe öffnen. Die Entscheidung, den etwas anderen Laden zu schließen, ist bei der enttäuschten Kundschaft auf Bedauern und Empörung gestoßen. Doch das mittelständische Unternehmen, das vor allem durch seine Marke Märkisch Edel bekannt ist, hat umgehend reagiert. „Wir werden die Clara-Zetkin-Siedlung ab sofort in unseren mobilen Tourenplan aufnehmen“, kündigt Geschäftsführer Christian Kurth an. Eines der vier im mobilen Einsatz befindlichen Bäckereifahrzeuge werde fortan dreimal pro Woche am gewohnten Standort halten. Vorgesehen seien der Dienstag- und der Donnerstagnachmittag und der Sonnabendmorgen. Die stationäre Verkaufsstätte sei ebenfalls dreimal wöchentlich geöffnet gewesen – an den gleichen Tage, aber immer morgens. „Uns blieb keine andere Wahl, als den dort stehenden Wagen aufzugeben: Er war total verschlissen und entsprach auch nicht mehr den hygienischen Anforderungen“, betont Christian Kurth. Der in der Clara-Zetkin-Siedlung erzielte Umsatz hätte nicht gereicht, um das in die Jahre gekommene Gefährt überholen zu lassen.

Von dem bevorstehenden Aus für den Verkaufsstand habe er erst durch die freundliche Verkäuferin erfahren, beschwert sich Günter Taubner, der sich als angeheirateter Ureinwohner der Clara-Zetkin-Siedlung bezeichnet und der Bäckerei vorwirft, „Geiz und Mammon“ über ihren Versorgungsauftrag zu stellen. Die Einkaufsmöglichkeit an der Scheeringerstraße sei so etwas wie ein sozialer Treffpunkt gewesen. „Es gibt ja bei uns sonst nichts mehr“, bedauert der Rentner, der skeptisch ist, ob sich ein kurzer Stopp des mobilen Verkaufswagens dafür wirklich als Ersatz anbiete.

Hingegen gibt Sylvia Pöschel, die Vorsitzende des 240 Mitglieder starken Siedlerbundes, ohne Umschweife zu, vor allem erleichtert zu sein, dass sich die Eberswalder Brot- und Feinbackwaren GmbH nicht komplett aus dem Wohngebiet zurückziehe. „Wir werden unsere Argumente für den Verbleib der Verkaufsstätte, ob mobil oder stationär, noch in einem Schreiben zusammenfassen, das wir an die Firma schicken“, kündigt sie an.