Mandy Oys

Bergsdorf (MOZ) Zeugen informierten die Feuerwehr am Sonnabend um 20.45 Uhr über einen Böschungsbrand in Bergsdorf. Eine Fläche von zirka 5000 Quadratmetern Wald und Wiese standen in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Zwei mögliche Brandausbruchsstellen entdeckten die Kameraden. Deshalb wurde die Kriminalpolizei benachrichtigt. Kriminaltechniker sicherten die Spuren.