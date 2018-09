Irrfahrt von Falkenthal nach Zehdenick

Volkmar Ernst

Falkenthal (MOZ) Ein glückliches Ende nahm in der Nacht zum Sonntag die Suche nach einem 78-Jährigen in Falkenthal. Er wurde um 0.20 Uhr wohlbehalten im Zehdenicker Stadtzentrum gefunden, wohin er sich verirrt hatte. Seine Frau hatte ihn am Freitag um 19 Uhr als vermisst gemeldet, nachdem er das Grundstück bereits gegen Mittag mit dem Fahrrad verlassen hatte, „um Grünfutter für die Tiere zu holen“. Beide sind in Falkenthal zu Besuch und der deutschen Sprache kaum mächtig. Außerdem sei er auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, so seine Frau. Zur Suche setzte die Polizei unter anderem einen Fährtenhund ein.