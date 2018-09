Betrunkener hat Sohn im Auto

Volkmar Ernst

Leegebruch (MOZ) Mit 2,32 Promille Alkohol in der Atemluft verursachte ein 42-Jähriger am Sonntag gegen Mittag einen Unfall auf der Ortsverbindungsstraße von Leegebruch nach Oranienburg. Zuerst geriet er mit seinem BMW in den Gegenverkehr, der noch ausweichen konnte. Danach kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Das Fatale an der Sache: Der Mann hatte seinen zwölfjährigen Sohn im Auto. Zum Glück wurden beide nur leicht verletzt. Allerdings ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein. Zur Unfallaufnahme musste die Straße zirka 60 Minuten gesperrt werden. (veb)