Bleyener Feuerwehrauto gestohlen

Ulf Grieger

Neubleyen (MOZ) In der Nacht zum Sonnabend brachen unbekannte Täter in das Feuerwehrhaus in Neubleyen ein. Dort entwendeten sie ein Fahrzeug der Ortsfeuerwehr.

Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Spurensuche. Eine Ortung des verbauten Funkgerätes verlief bislang erfolglos. Die Polizei leitete die europaweite Fahndung ein.

Das Löschauto hat das Kennzeichen MOL FF 409 und ist ein VW LT, für die Feuerwehr ein voll einsatzbereiter TSF. Bleyens Ortsvorsteher Harald Engel schätzt, dass die Einbrecher am Sonnabend nach 1.30 Uhr zugeschlagen haben. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten die Sicherheitspartner ihre Streife absolviert. Die Bleyener Feuerwehr hat acht Mitglieder.