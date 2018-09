Andrang bei Obst und Brotaufstrich

Häkelkunst für Kinder und Erwachsene: Birgit Ortmann an ihrem Stand in Beeskow © Foto: Bernhard Schwiete

Pflanzen, Obst und Gemüse in Hülle und Füller: Am Stand der Gärtnerei Holger Sader auf dem Beeskower Marktplatz herrschte ein Kommen und Gehen. Mit zwei Mitarbeiterinnen kümmerte sich Sader (ganz rechts im grünen T-Shirt) um die Kundschaft. © Foto: Bernhard Schwiete

Bernhard Schwiete

Beeskow/Storkow (MOZ) Die Lange Nacht in Beeskow, als die Geschäfte in der Altstadt Sonderöffnungszeiten anboten, war erst drei Wochen her, da wendeten sich zahlreiche Einzelhändler schon wieder mit einem Zusatzprogramm an ihre Kundschaft. Der Sonntag war verkaufsoffen. Schon vor dem offiziellen Beginn um 13 Uhr war zum Beispiel bei Herrenmoden Krumnow die Tür geöffnet, und die ersten Besucher kamen bereits zum Stöbern. An eine Übersättigung glaubte Verkäufer Bastian Gierke nicht, er zeigte sich zuversichtlich, was die Resonanz betrifft. „Man kann so etwas den Kunden gar nicht oft genug anbieten“, sagte er.

Am Sonntag lockte indes in erster Linie der Herbstmarkt die Besucher an. Marianne Paustian hatte sich mit ihrem Mann per Fahrrad aus Müllrose auf den Weg in die Kreisstadt gemacht. „Wir wollen Blumen kaufen und etwas essen. Es ist ein schöner Sonntagsausflug“, sagte sie. Reger Andrang herrschte unter anderem am Stand der Gärtnerei von Holger Sader aus Frankfurt, wo es Pflanzen, Obst und Gemüse gab. „Besonders begehrt sind bisher Himbeeren, Brombeeren und Äpfel. Aber eigentlich läuft alles gut“, sagte Sader um die Mittagszeit. „Ich bin zufrieden.“

Nicht ganz so viel los war gegenüber bei Birgit Ortmann. Die Frau aus Podelzig bot Selbstgehäkeltes an, von Kuscheltieren für Kinder bis zu Nützlichem wie Topflappen. Die bunten Kreationen waren echte Hingucker. Trotzdem blieb der Absatz zunächst etwas hinter den Erwartungen zurück, wie Birgit Ortmann einräumte. Völlig überrascht sei sie davon nicht. „Auf den Dörfern läuft es meist besser als in den Städten“, sagte sie. Trotzdem bereute sie ihr Kommen nach eigenem Bekunden nicht. „Die Atmosphäre ist schön hier, und die Leute sind nett.“

Fast noch mehr los war zur gleichen Zeit in Storkow, auf der Burg und um das historische Gemäuer herum. Entlang der Burgmauer war mit alter Handwerkskunst, Bastelangeboten und verschiedensten Verkaufsständen eine Flaniermeile entstanden, die stets gut frequentiert war. Auf dem Hof standen Musik und Kulinarik im Vordergrund. Auf der Bühne unterhielt die Gruppe „Wat’n Klang“ die Besucher, sämtliche Biertische davor waren besetzt. Zahlreiche Gäste verfolgten das Geschehen im Stehen, Kinder hatten es sich auf kleinen Strohballen gemütlich gemacht.

Ringsherum blieb bei jenen, die Hunger und Durst hatten, kein Wunsch offen. Es gab Spanferkel und Fischbrötchen, Wein vom Weingut Patke aus Pillgram, Monsterslush für Kinder und vieles mehr.

Besondere Brotaufstrichte wie Blüten-Butter, Tofu-Kapern-Mandel und Basilikum-Olive-Sesam bot Petra Kather von der Stadtbibliothek an. „Ich bin sehr zufrieden, trotz der Konkurrenz durch Fleisch und Wurst nebenan. Viele haben mich schon nach Rezepten gefragt“, berichtete sie erfreut.

Mit dem gesamten Verlauf des Tages sehr zufrieden zeigte sich Jenny Jürgens vom Mitarbeiter-Team der Burg, auch im Vergleich zu den Vorjahren. Von einem „sehr guten Andrang“, sprach sie.