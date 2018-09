Ein Tag fürs Handwerk

Sophie Schade

Oranienburg (MOZ) Auf dem Tag des Handwerks in Oranienburg, der bundesweit zum achten Mal stattfand, erhielten am Sonnabend 75 junge Handwerker bei der Freisprechung ihre Gesellenbriefe. Auf dem Schlossplatz präsentierte das Handwerk rund 130 Ausbildungsberufe. Es gab zahlreiche Infostände und Stationen, wie die Minibaustelle des Mauerhandwerks, an denen Interessierte ausprobieren konnte. Auch der Rheinsberger Geigenbauer Jan Dayß warb um Nachwuchs für seine Branche. Der Aktionstag fand unter dem Motto statt: „Für diesen Moment geben wir alles“. Am Ende eines Arbeitstags „haben wir die Ergebnisse vor Augen“, sagte Handwerkskammerpräsident Robert Wüst über die Berufe.