Sophie Schade

Hennigsdorf (MOZ) Das lebendige Miteinander von Kulturen wurde am Sonnabend im Hennigsdorfer Stadtklubhaus gefeiert. Unter der Ägide des Ausländerbeirates der Stadt lockte das „Fest der Nationen“ mit exotischen Klängen und leckeren Speisen.

Im Foyer roch es nach gut gewürztem Essen, aus dem Hauptsaal waren klangvolle Stimmen zu hören: Das „Fest der Nationen“ brachte Männer und Frauen aus den verschiedensten Ländern des Globus zusammen. Eine Mischung aus Stolz auf die eigene Kultur und Neugier auf die Sitten und Bräuche der anderen Gäste prägte die Veranstaltung.

Neben einem friedlichen Miteinander der Nationen gab es aber noch etwas zu feiern: Der Ausländerbeirat der Stadt Hennigsdorf wurde vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Gründungsmitglied und Vorsitzender Arpad Nagy und seine Mitstreiter stehen Migranten mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie zum Beispiel eine Wohnung suchen oder sich auf das erste Vorstellungsgespräch bei einem potenziellen Arbeitgeber vorbereiten möchten.

Der 63-jährige Vorsitzende kam selbst vor 45 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland und hat erlebt, wie wichtig Partizipation für den ist, der in einer Gesellschaft ankommen möchte. Wichtig ist ihm dabei, dass sich der Ausländerbeirat in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einbringt und mit allen Parteien und Fraktionen ins Gespräch kommt. „Sollte die AfD nächstes Jahr ins Stadtparlament einziehen, werden wir uns auch mit ihnen über Integrationsthemen unterhalten“, so Arpad Nagy.

Auch wenn es am Ende der Diskussion keinen Konsens geben sollte: Es sei das Gesprächsangebot, das zählt. Auf der Bühne stand unter anderem das Trio „Ariana“. Einen passenderen Bandnamen hätten sich die drei Musiker nicht suchen können, denn er ist das lateinische Wort für Afghanistan – das Herkunftsland, das sie eint.

Mahfouz Rahimi und Jawad Mehraban haben sich schon vor einigen Monaten über ihre Liebe zur Musik kennengelernt. „Manchmal haben wir nächtelang geprobt“, verriet Mahfouz Rahimi. Mohamad Hakim ist erst vor kurzem zu der Gruppe gestoßen. Nun hatten sie als Trio ihre Feuertaufe auf der Bühne und blicken mit einem wohligen Gefühl auf ihren Auftritt zurück. „Es war ein toll, unsere Musik mit dem Publikum zu teilen“, so ihr Fazit. Zum Rahmenprogramm gehörten außerdem drei Vorträge über die Herkunftsländer der Mitglieder des Ausländerbeirates, sowie eine Tanzgruppe kenianischer Frauen.