Wenn der Hase mit der Hupfdohle

Ein Blick in die Glaskugel gefällig? In zehn Jahren ist aus dem Fahrrad ein Traktor und aus dem Anhänger ein Erntewagen geworden. © Foto: Stephanie Fedders

Aufstellung zum Umzug: Der Korso der bunt geschmückten Erntewagen ist in jedem Ort, so auch in Zabelsdorf, der Höhepunkt. © Foto: Stephanie Fedders

Stephanie Fedders

Zabelsdorf Hase, Hupfdohlen, heiße Reifen, Hundegebell und Hühnergeschnatter: So vielfältig präsentierte sich das Erntefest in Zabelsdorf in diesem Jahr. Auf der Festwiese war am Sonnabend allerhand los, so dass keine Langeweile aufkam.

Viele Einwohner hatten ihren Anteil am Gelingen der Veranstaltung – vorneweg Emil Beuth, quasi als Mann für alle Fälle. Programmplanung und Aufbau, Moderation, Musik und der Auftritt mit den Hupfdohlen – Zabelsdorfs Ortsvorsteher war gut ausgelastet. Und das nicht nur am „Feiertag“: „Wir sind schon seit einer Woche dabei“, schilderte er den Aufwand, der für solch eine Veranstaltung notwendig ist.

Nach all dem Einsatz war die Freude besonders groß, dass sich zu den ohnehin geplanten Programmpunkten spontan ein weiterer dazugesellte. Liebhaber älterer und neuerer US-Automobile aus Berlin machten auf ihrer Rücktour aus Templin extra einen Abstecher an den Wentowsee, um den Besuchern einen Blick auf „Mustang & Co.“ zu bieten. Staunende Blicke auf der einen Seite, tobende Hunde auf der anderen, die jedes Hupen mit einem energischen Bellen beantworteten. Nebenan schnatterten die Hühner besonders laut gegen den Motorenlärm an – eine ganz spezielle Kakophonie erfüllte die Zabelsdorfer Luft.

Ganz im Einklang mit der Musik stand dann aber der Auftritt der Kita „Marienkäfer“ aus Marienthal. Lieder und Tänze rund um das Thema Freundschaft hatten die Mädchen und Jungen einstudiert. Von den kleinsten Kita-Kindern, den „Hummeln“, bis zu den Hortkindern machten alle begeistert mit und waren in ihren grünen T-Shirts ein echter Hingucker. Zuvor hatten sie bereits mit ihrem geschmückten Wagen am Umzug teilgenommen, der mit Pferden, Kutschen und Traktoren durchs Dorf rollte und von vielen Zuschauern am Straßenrand begleitet wurde. Viel umjubelt, wie in jedem Jahr, war dann der Auftritt der Hupfdohlen, die ein wenig Federn lassen mussten. Krankheits- und arbeitsbedingt fehlten zwei Frauen. Bei „Viva la Mexico“ hatte Emil Beuth, seinen Auftritt, tauschte das­ „I love Brandenburg“-T-Shirt gegen Sombrero und Poncho und ließ die Hüften kreisen. Dem Publikum gefiel der Auftritt so gut, dass natürlich eine Zugabe fällig war.

Auch rund um die Bühne gab es ein vielfältiges Angebot. Die Frauen aus dem Dorf hatten keine Mühe, ihre 29 Kuchen zu verkaufen. Ebenso gefragt waren die Lose für die Tombola. 250 Preise hatten die Organisatoren eingesammelt, um halb fünf hatten alle einen Abnehmer gefunden. Staunen konnten die Besucher am Stand von Kay Gericke über die Vielfalt an Kartoffeln, die im heimischen Boden wachsen. An die 40 Sorten hatte der Zabelsdorfer ausgestellt.

Begutachtet wurde auch der Hase, den Familie Hartmann aus Zabelsdorf mitgebracht hatte. Es galt, für einen Euro Einsatz das Gewicht der noch namenlosen Häsin zu schätzen, um die junge Dame dann als Gewinn mit nach Hause zu nehmen. Viele versuchten ihr Glück und sahen mit Spannung dem öffentlichen Wiegen auf der Bühne entgegen. 3,52 Kilogramm zeigte die Waage an und kurze Zeit später war klar, dass die Häsin in Zabelsdorf bleibt.

Paulina Lau hatte den richtigen Riecher und zudem das ideale Zuhause, wo sich viele Langohren auf den Neuankömmling freuen dürften. „Sie wird unsere Zucht ergänzen“, sagte Paulinas Vater Christopher Lau. Die Hoffnung auf einen Sonntagsbraten hatte sich damit für viele Besucher erledigt.