Bahnalltag und Visionen

Gorzow/Berlin (MOZ) Tausende Regionalbahn-Benutzer in Berlin und Brandenburg dürften auch an diesem Wochenende wieder über die gefühlt unendlichen Bauarbeiten geflucht haben.

Zwischen Erkner und Berlin-Ostbahnhof gab es den fast schon üblichen Schienenersatzverkehr, auch zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt musste wie so oft auf Busse umgestiegen werden. Und rings um das Karower Kreuz im Nordosten Berlins gibt es ohnehin seit Monaten große Umwege für alle Pendler.

Dass in solch einer Situation eine grenzüberschreitende Rekordfahrt auf der Ostbahn-Linie stattfindet, mag mancher vielleicht für überflüssig halten. So lange die Bahnstrecken innerhalb Brandenburgs kaum funktionieren, braucht man nicht über Züge nach Polen reden, könnte man argumentieren. Doch umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die Strecken von Berlin nach Stettin, Gorzów, Posen sowie Breslau führen alle über Brandenburger Territorium. Ihr Ausbau liegt also im ureigensten Interesse der Brandenburger und auch vieler Polen.