Jugendliche stehlen VW in Alt Ruppin

Markus Kluge

Alt Ruppin (MOZ) Einer 55-Jährigen ist am Freitagnachmittag an der Alt Ruppiner Badestelle ihr VW gestohlen worden. Sie hatte beim Baden ihre Autoschlüssel zu ihren Sachen gelegt. Zwei weitere Personen am Ufer verhielten sich merkwürdig und gingen einzeln davon, weshalb die Frau wieder aus dem Wasser kam. Als sie zu ihren Sachen ging, hörte sie noch wie eine Autotür zugeschlagen wurde – von ihrem VW, der dann verschwunden war. Die Polizei fand das Auto am Sonnabend gegen 1 Uhr in der Wittstocker Kettenstraße wieder. Darin saß eine 16-jährige Russin, die festgenommen wurde. Bei der Vernehmung kam heraus, dass es einen gleichaltrigen Mittäter gab, der sich freiwillig stellte. Er räumte die Tat zum Teil ein. Abends wurden beide entlassen. Gegen den Jungen wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Kripo ermittelt.