Streit bei Geburtstagsfeier eskaliert

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zu einer Geburtstagsfeier einer 45-jährigen Mutter musste am Samstagabend die Polizei anrücken. Dort eskalierte ein Streit zwischen Familienangehörigen. Der 26-jährige Sohn beschwerte sich, dass sein jüngerer Bruder bei der Erziehung bevorzugt worden war. Beim Streit soll er dem 18-Jährigen einen Schlag gegen den Kopf versetzt haben. Die Jubilarin und ihr jüngster Sohn schlossen sich daraufhin in einem Bungalow ein. Währenddessen randalierte der andere Sohn im Garten – Schaden rund 500 Euro. Als der 26-Jährige in den Bungalow wollte und Mutter sowie Bruder drohte, riefen sie die Polizei. Die stellte bei dem 26-Jährigen einen Alkoholpegel von 1,15 Promille fest und nahm ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten bis Sonntagfrüh in Gewahrsam.