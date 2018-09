2208 Stadtläufer holen Rekord

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der gigantische Teilnehmerrekord war das i-Tüpfelchen für ein Volkfest in Bewegung, bei dem nahezu alles stimmte: 2208 Sportler sind am Sonntag beim zwölften Eberswalder Stadtlauf an den Start gegangen.

„Zwölf Anläufe haben wir gebraucht, die Marke von 2000 Teilnehmern zu knacken. Unfassbar: Heute ist es endlich so weit“, jubelte René Hoffmann, der Vorsitzende des den Stadtlauf veranstaltenden Vereins Partner für Gesundheit, noch bevor Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski, selbst überglücklich über den Erfolg, mit einem Schuss aus der Startpistole die ersten Läufer auf die Strecke schickte. Noch sind Startgebühren und Spenden nicht zusammengerechnet, die von den Organisatoren für gemeinnützige Zwecke gespendet werden. „Doch diesmal werden wir besonders viel Gutes tun können“, freute sich René Hoffmann, der sich den Moderationsmarathon auf der Bühne mit Clara Himmel von BB-Radio teilte.

Zu den jüngsten Teilnehmern dürfte am Sonntag Béla Holstein aus Eberswalde gehört haben, der gerade sechs Monate alt ist und für den eine ordentliche Startnummer geordert worden war, obwohl der den 6,5 Kilometer langen Einzellauf im Kinderwagen absolvierte. Das Gefährt hat Björn Holstein geschoben – der Papa des süßen Fratzes. „Seit unser Kind auf der Welt ist, nehme ich ihn mit, wenn ich laufe“, verriet der Kinderwagen-Schieber, für den es der zweite Stadtlauf war. Den ersten Zieleinlauf seines Lebens hat der Kleine übrigens verschlafen.

Die älteste Teilnehmerin ist beim Nordic Walking an den Start gegangen. Christa Lehmann (81) aus Britz hält sich sonst vor allem mit Gymnastik fit. „Das war meine Stadtlauf-Premiere“, berichtete die Stöcke schwingende Seniorin, die nach den 6,5 Kilometern nur ein wenig aus der Puste geraten war. „Wer rastet, der rostet“, bemühte die Britzerin, nach der Motivation für ihre Anmeldung gefragt, ein geflügeltes Wort.

Jede Menge Aufmerksamkeit wurde zudem Ben-Luca Herzog (11) aus Eberswalde zuteil, der sich wie viele Stadtläufer spontan erst am Sonntagmorgen angemeldet und dabei die Startnummer 2000 zugeteilt bekommen hatte. „Mein Bruder hat mich zum Mitmachen überredet“, erzählte der Junge, der leidenschaftlich gern Fußball spielt, das erste Mal beim Stadtlauf dabei war und mit den zwei Kilometern, die beim Kinderlauf zu absolvieren waren, absolut kein Problem hatte.

Wenn auch der Gesamterlös der zwölften Ausgabe des Volksfestes in Bewegung noch nicht feststeht – zur Summe X wird die Wohnungsbaugenossenschaft auf jeden Fall 440 Euro beitragen. „Wir spenden den Partnern für Gesundheit zehn Euro für jeden Sportler, der eines unserer petrolfarbenen Leibchen trägt“, hatte Claudia Riethbaum, Öffentlichkeitsarbeiterin der Genossenschaft, noch mitgeteilt, bevor sie selbst ihre Laufschuhe schnürte und am Wohltätigkeitslauf teilnahm, der von Steffi Steinberg angeführt wurde. Die gebürtige Eberswalderin, die seit 2005 in Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen, lebt, hatte 2017 den Ultraman Hawaii gewonnen, bei dem zehn Kilometer schwimmend, 410 Kilometer radelnd und 84 Kilometer laufend zurückzulegen sind. Gegen diese Distanzen sind die 6,5 Kilometer, die in Eberswalde beim Einzellauf zu absolvieren sind, ein Klacks. „Die Herausforderung ist hier, dass ich einen Rucksack trage, an dem die Fahne der Genossenschaft befestigt ist“, stapelte Steffi Steinberg tief. Natürlich wirkte die Ausdauersportlerin auch am Ziel noch frisch und ausgeruht.

Mit einem Handicap hatten auch die sechs Mitglieder der Eberswalder Warriors klarzukommen, die am Einzellauf teilnahmen. Die sonst American Football spielenden Jungs trugen ihre schweren Helme. „Für uns ist das gleich ein prima Training“, fand Michael Ziethen (15) aus Eberswalde.