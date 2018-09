Schuhe, Schilder und noch mehr

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Wer vermisst ein Paar goldfarbene Flip-Flops? Die Schuhe sind am Freitag beim International Costal Cleanup Day (ICC) beziehungsweise beim Küstenputztag in Rheinsberg wieder aufgetaucht. Auf Initiative des Naturschutzbundes (Nabu) Rheinsberg-Lindow beteiligten sich die Kinder der Klasse 4a der Dr.-Salvador-Allende-Grundschule an dem internationalen Tag, an dem es darum geht, Meere und Gewässer vom Müll zu befreien. Seit 30 Jahren gibt es den ICC bereits. 2017 sammelten weltweit mehr als eine halbe Million Menschen aus 112 Ländern 8 346 Tonnen Abfälle von Stränden, aus dem Meer, aber auch aus Flüssen und Seen. Seit 2010 ist auch der NABU dabei. Im vergangenen Jahr beteiligten sich ebenfalls die Rheinsberger Kinder. Rund 30 Kilogramm Abfall sammelten sie 2017 am Ufer des Grienericksees ein.

An diesem Freitag kamen laut Leif Miller vom Nabu auch mit Unterstützung von Eltern und Klassenlehrerin Lena Führenberg sogar zehneinhalb Kilogramm mehr zusammen. Darunter waren jede Menge Flaschen und Plastiktüten, aber auch Müll, den keiner der Gewässerretter dort vermutet hätte. So sind unter anderem ein Teil eines Schildes, das einmal auf den Aussichtspunkt „...rücken“ hinwies, ein ziemlich großes Fenster-Fliegengitter und eine Schuhbürste samt Schuhcreme am Seeufer entdeckt worden. Und eben jene goldfarbenen Flip-Flops, deren Trägerin vermutlich barfuß daheim angekommen ist.