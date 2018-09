Willkommen in Strausbergs Gedächtnis

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Ein kleiner Handwerkermarkt im und rund um das Stadtmuseum lockte zum 110. Geburtstag der Einrichtung und dem 25. des Geschichtsvereins Akanthus viele Gäste ins Haus.

Ratsherr Conradus de Grunow im vollen Ornat, neben ihm zwei Damen in barockem Samt und Brokat – zu dieser illustren Runde, bestehend aus der Leiterin von Stadtmuseum und Heinrich-Mann-Bibliothek, Christa Wunderlich, ihrer Mitarbeiterin Gudrun Karlson und dem Vorsitzenden des Geschichtsvereins Akanthus, Manfred Ahrens, gesellte sich am Sonnabendmorgen Bürgermeisterin Elke Stadeler im schlichten schwarzen Zwirn, um die ersten Gäste des Jubiläumsfestes zu begrüßen. Christa Wunderlich hatte mit ihrer Mannschaft einen bunten Handwerkermarkt im und rund um das Haus organisiert. Kaffee und Sekt wurden ausgeschenkt. Schüler des Theodor-Fontane-Gymnasiums verkauften im Garten vor dem Museum selbst gebackenen Kuchen, um ihren Abiturball zu finanzieren.

Noch bevor die offiziellen Reden anhuben, setzte sich Kurt Schornsheim ans Klavier und spielte einen Geburtstagsmarsch: „Der war in meinem ersten Notenalbum enthalten, als ich Klavier spielen lernte“, erzählte der 96-Jährige. „Da sieht man: Was man einmal gelernt hat, kann man sein Leben lang“, griff Bürgermeisterin Elke Stadeler dies später in ihrer Grußrede auf und spielte besonders auf den Handwerkermarkt und den Tag des Handwerks am Wochenende an. Mit Blick auf die Kostüme, die ursprünglich für den Umzug zur 775-Jahr-Feier geschneidert wurden, sagte Elke Stadeler: „In unserem 110-jährigen Stadtmuseum und im Geschichtsverein wird Geschichte gewürdigt und gelebt.“ Christa Wunderlich dankte dem Verein, der die Inhalte des Museums publiziere und damit dessen Ausstrahlung verstärke. Sollte der Handwerkermarkt gut ankommen, stellt sie in Aussicht, werde es ihn regelmäßig geben. Stattdessen solle künftig auf den Ostermarkt verzichtet werden. Sie würdigte die engagierten Bürger vom ersten Jahrzehnt des 20 Jahrhunderts, die zunächst die Bibliothek und dann das Museum gründeten: „Sie sagten, unsere Stadt braucht mehr Bildung.“ Seit 2003 gehen beide Einrichtungen ihren Weg gemeinsam.

Der Handwerkermarkt neigte eher dem Kunsthandwerk zu, zeigte aber auch historische Techniken wie das Spinnen. Das Spinnrad drehte sich im Kassenraum vor Jutta Müller aus Bruchmühle, die die entsprechenden naturnahen farbenfrohen Produkte gleich zum Verkauf anbot. Im Obergeschoss hatten die Klöppelspitzen von Karla Bräuer von der IG Klöppeln Petershagen-Eggersdorf das passende Ambiente gefunden. Kein Wunder, zieren doch Deckchen aus ihrer Hand seit Langem das Zimmer. Besonders die große Tischdecke auf dem Biedermeiertisch ist ein Prachtstück. Aus Prötzel war Claudia Ramm gekommen, um einen Stand für und mit Laubsägearbeiten im Museumsgarten aufzubauen. Bei ihr kann man unter Anleitung kunstvolle Dekorationen nicht nur für die Adventszeit basteln.

Individuell gestaltete Glückwunschkarten hatten neben vielem Anderen Andrea Fleischer und Isla Janke vom Kreativzirkel der Volkssolidarität Rüdersdorf im Sortiment. Gehäkeltes bot die Hobbywerkstatt von Katrin Mennicke aus Neuenhagen. Und bei Pera Stürz aus Fredersdorf (Elexier, der Engelshop) schnupperte Jenny Rogin an Johannisbeer-Seife.