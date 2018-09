Helfer für alle Lebenslagen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Sie helfen Opfern von Straftaten, Kochen für Bedürftige, bewahren Heimatgeschichte, erledigen Reparaturen – und das alles ohne Bezahlung. Für ihr Engagement wurden beim Ehrenamtsfest des Freiwilligenzentrums der Caritas 15 Menschen geehrt.

Als Franziska Bach nach einer fünfjährigen Beziehung plötzlich ohne ihren Partner, aber mit drei kleinen Kindern dastand, brach für sie eine Welt zusammen. „Vorher hatte er sich um alles Finanzielle gekümmert“, sagt die heute 27-Jährige. Mietschulden häuften sich an. „Ich war von Obdachlosigkeit bedroht“, schildert Franziska Bach. Sie ging zur „Haltestelle“ der Caritas. „Dort wurde mir eine neue Wohnung vermittelt“, sagt sie dankbar.

Mittlerweile hat sich Franziska Bachs Situation verbessert. Zur „Haltestelle“ geht sie trotzdem regelmäßig. „Ich möchte etwas zurückgeben“, sagt die junge Frau. Darum steht sie in dem sozialen Zentrum oft in der Küche und kocht. „Das macht mir Freude. Außerdem habe ich in der Gastronomie gelernt“, erklärt sie. So lange, bis sie eine bezahlte Arbeit findet, will sie sich dort weiter engagieren.

Franziska Bach gehört zu den 15 Frauen und Männern, die am Freitagabend beim Ehrenamtsfest des Freiwilligenzentrums der Caritas einen besonderen Dank erhielten. Denn: „Das Ehrenamt ist eine Stütze der Gesellschaft, ohne die vieles nicht möglich wäre“, sagte Franz Berger, der Präsident des Kreistags.

Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph, Schirmherr der Veranstaltung, stellte die Ehrenamtler auf der Bühne vor. Thomas Thieme, der Beauftragte des Caritasverbandes für Oder-Spree und Dahme-Spreewald, überreichte Präsent-Tüten.

Zum Beispiel an Wolfgang Weber. Der 79-Jährige engagiert sich im Freundeskreis des Fürstenwalder Museums sowie im Verein für Heimatgeschichte und Heimatkunde, erstellte eine Dokumentation zur Rauenschen Ziegelei, wirkte an der Online-Chronik mit.

Und an Wolfgang Schmidt, der seit neun Jahren zum Vorstand der Volkssolidarität gehört, kleinere Reparaturen erledigt – einfach „der Mann für alle Fälle“ ist.

Wer geehrt werden soll, können Vereine und Organisatoren selbst vorschlagen. „Jedes Jahr im Mai schreiben wir die Einrichtungen an“, sagt Christine Ehrmüller, die Koordinatorin des Freiwilligenzentrums. Zum Programm des Festes gehörten diesmal Musik von Klaus Wagner und Improvisationstheater der Berliner Gruppe „Viel Theater um Nichts“.

„Wer mich vorgeschlagen hat, weiß ich gar nicht“, sagte Karin Gutzmann. Der Brief von der Stadtverwaltung überraschte sie. Erhalten hat ihn die 66-Jährige, weil sie sich seit Jahren in der Opferschutz-Organisation Weißer Ring engagiert und seit 2007 die Außenstelle Oder-Spree leitet. „Das Telefon des Weißen Rings steht bei mir im Wohnzimmer, wenn ich nach Hause komme, höre ich den Anrufbeantworter ab“, sagt Karin Gutzmann. Etwa 30 Opfer von Straftaten melden sich dort pro Jahr. Meist vermittelt sie diese an einen ihrer acht Mitarbeiter. In dringenden Fällen kümmert sie sich sofort selbst. „Gerade Opfer sexueller Straftaten wollen nicht mit einem Mann sprechen“, weiß sie auch. Fürs Ehrenamt entschied sich Karin Gutzmann als sie arbeitslos war und „etwas Nützliches“ machen wollte. Obwohl die Ingenieurin im gleichen Jahr wieder Arbeit fand, blieb sie dem Ehrenamt treu. „Dieses Fest“, sagt sie, „ist eine nette Anerkennung“.

Geehrt wurden auch: Brigitte Meinke, Margret Struck, Otto Hausdorf, Alfred Schubert, Gisela Müller, Arnold Krüger, Marianne Voigt, Fritz Rentschler, Michaela Ohm, Ingrid Dambeck und Marion Wolburg.