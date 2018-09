Bühnentechnik, die begeistert

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit hunderten Besuchern starteten die beiden großen Kulturhäuser am Wochenende in die neue Spielzeit. Beim Tag der offenen Tür im Kleist Forum stand die Bühne im Rampenlicht – in der Konzerthalle das Publikum.

Tanzende Traversen und Maschinenzüge; eine Discokugel im Scheinwerfermeer; Nebel, Feuerwerk und kraftvolle Klänge aus dem Film „Fluch der Karibik“. Das Technik-Team des Kleist Forums zeigte am Sonnabend, wie eine Bühne ganz ohne Schauspieler und Fassade wirken kann. „Es war der Versuch, das, was eigentlich Mittel zum Zweck ist, selbst in Szene zu setzen“, erklärte der technische Leiter Stefan Welker. Die Technik-Choreografie war ein Höhepunkt der offiziellen Spielzeiteröffnung. Und ein leidenschaftliches Bekenntnis für das kreative Handwerk hinter den Theaterkulissen – für das übrigens jedes Jahr auch ein Azubi gesucht wird.

Seit 2001 arbeitet Stefan Welker schon im Kleist Forum. „Es hat mich nie wieder losgelassen“, sagt der Theater- und Veranstaltungstechniker. Die Herausforderung für ihn und seine zehn Kollegen – Bühnen-, Licht-, Ton- und Haustechniker – umschreibt der 47-Jährige so: „Wir müssen für künstlerische Ideen technische Lösungen finden. Auch wenn das manchmal die Grundgesetze der Physik sprengt.“ Einmal ließ es die Bühnentechnik zwei Stunden lang regnen – eine Konstruktion aus Abflüssen und Pumpen machte es möglich. Auch in der neuen Spielzeit müssen Stefan Welker und sein Team das nasse Element bändigen. „Der gute Mensch von Sezuan“ – ein Gastspiel des Hans Otto Theaters Potsdam am 10. November – spielt unter anderem in einem Wasserbecken.

Am grundlegenden Aufbau einer Theaterbühne habe sich in den vergangenen 150 Jahren nicht wesentlich viel verändert, erläutert Welker. Der Hauptverantwortungsbereich für ihn und andere Bühnentechniker befinde sich seitlich, hinter oder über dem Raum, den die Zuschauer zu sehen bekommen. Wo früher vor allem Hydraulik Bühnenbilder bewegte, sind es heute Maschinen. 22 Meter hoch ist der Bühnenturm im Kleist Forum, in dem vieles an Technik verbaut ist. Die Hauptbühne verfügt über elf Maschinenzüge und acht programmierbare Punktzüge. Bei der Technik-Show am Sonnabend kamen mehr als 100 Scheinwerfer zum Einsatz, sagt der Abteilungsleiter.

Dreimal gab es dafür am Sonnabend viel Applaus von den Besuchern, die zu Hunderten ins Kleist Forum strömten. Eine bemerkenswerte Bühnenshow bot auch die Tanzcompagnie des cloud theater aus Polen. Die Darsteller spielten im Liegen, aufgenommen von einer Kamera direkt über ihnen, die wiederum die Bilder direkt auf die Leinwand dahinter projizierte. Und nicht nur das. Zwei Zeichnerinnen gestalteten live die passende visuelle Umgebung zum Schauspiel. Kombiniert wurde die Szene mit originalen Nasa-Tonaufnahmen. Heraus kam eine mitreißende Reise zum Mond.

Auch abseits der Hauptbühne war der Andrang groß. Ob bei der Requisitenshow, einer interaktiven Installation, die das eigene Spiegelbild zum Leben erweckte, der Bastelwerkstatt, Hüpfburg und Eisenbahn für Kinder oder den Ständen mit Broschüren und Flyern zur neuen Spielzeit.

Die wurde dann auch am Sonntag in der Konzerthalle mit offenen Türen eingeläutet. Oder besser: besungen. Beim Symphonic Mob am Nachmittag war im großen Konzertsaal kaum noch ein Sitzplatz frei. Fünf Chöre aus Frankfurt und Slubice hatten Platz genommen. Und auf der Bühne drängten sich neben 80 Berufsmusikern des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt auch 70 Laienmusiker; tags zuvor hatten sie gemeinsam geprobt. Unter Leitung des neuen Frankfurter Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle sorgte die Menge dann klanggewaltig für Gänsehaut, schmetterte „O Fortuna“ aus Carmina Burana oder „Freude, schöner Götterfunken“.

„Wir hatten den ganzen Tag über einen super Zuspruch, die ersten Gäste waren schon eine halbe Stunde vor der Eröffnung da“, berichtete Sprecherin Christine Hellert. In verschiedensten Formationen brachten Orchestermusiker und freie Ensemble aus Frankfurt und Slubice das Foyer, das Atrium und die Musiksäle im Konzerthaus zum Klingen. Dazu gab es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, eine Bastel-ecke für Kinder und Führungen durch den Dachstuhl für Erwachsene – ein Spielzeitstart, der Lust auf mehr machte.