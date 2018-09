Brandheißer Einsatz auf der Straße

Mara Kaemmel

Gosen-Neu Zittau Das dreitägige Dorffest unter dem Motto „Gosen-Neu Zittau – Leben im Grünen“ hatte viele Höhepunkte. Die Einweihung des Festplatzes am Freitag, das Schaulöschen der Kinderfeuerwehr am Sonnabend und das erste Seifenkistenrennen am Sonntag gehörten dazu.

Gegen 13 Uhr ging am Sonnabend auf der Straße vor der Kirche von Neu Zittau nichts mehr. Sie war gesperrt, denn mitten auf dem Fahrdamm brannte ein Bretterhäuschen. Wenig später heulte eine Sirene los, dann jagte eine Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn heran. 13 Mädchen und Jungen in nagelneuen, leuchtendroten Schutzanzügen saßen ab und starteten ihren Angriff mit drei D-Rohren auf das Feuer.

Wenige Augenblicke später qualmte es nur noch. Feuerwehrmann Thomas Feldt verkündete über Mikrophon stolz: „Faszinierend, das ist unsere Zukunft.“ Auch Maik Decker, einer der vier Kinderfeuerwehrwarte, äußerte sich zufrieden: „Na, besser hätte es nicht laufen können. Das Feuer ist aus.“ Das Schaulöschen der Kinderfeuerwehr war ein besonderer Programmpunkt, aber nur einer von vielen beim 9. Dorffest der Gemeinde Gosen Neu-Zittau, das in diesem Jahr von Freitag bis Sonntag rund um die Kirche und auf dem neuen Festplatz mit dem Dorfgemeinschaftshaus gefeiert wurde.

Die Gemeinde hat die ehemalige Remise für 340 000 Euro saniert – sie war am Freitag vom Bürgermeister Thomas Schwedowski eingeweiht und gleich in Betrieb genommen worden: Mitglieder des Seniorenvereins boten hier Kaffee und Kuchen an. Neben diversen Vereinen bewiesen auch Privatleute beim Fest die Vielfalt in der Gemeinde. Der Revierförster lud zum Waldspaziergang ein, zwei neue Tierärztinnen mit Schwerpunkt Pferd stellten sich vor und in der Kirche zeigte die Email-Künstlerin Beate Seelig eine Auswahl ihrer Werke – vom Thema Baum bis zum Wasserstück. Sie wohnt seit dreieinhalb Jahren in der Gemeinde und fühlt sich wohl. „Hier ist noch eine Idee von Dorf spürbar“, sagte sie.

Im Festzelt ging es alle drei Tage hoch her. Es wurde geturnt, gesungen und am Abend getanzt. Auf der Bühne führten am Sonnabend die Kinder des Judovereins Würfe vor und Fünftklässler der Grundschule sangen unter Leitung ihres jungen Musiklehrers Toni Schmidt den „Lindenbaum“ von Franz Schubert für das Publikum.

Am Sonntag fand schließlich das erste Seifenkistenrennen der Gemeinde statt. Bei der Premiere mischte die Feuerwehr wieder mit. Maik Decker hatte mit Kollegen eine Feuerwehrseifenkiste gebaut und rollte als erster mit Martinshorngetöse und Blaulicht von der Rampe in der Friedersdorfer Straße bis zur Kirche. Auch Lilly Marie Kölling (8) startete in einer Feuerwehr. Ihr Vater, ebenfalls Kinderfeuerwehrwart, hatte das Gefährt perfekt mit Schlauchhaspel und Leiter ausgestattet; aus dem Auspuff quollen Seifenblasen.

Unter den anfeuernden Rufen vieler Zuschauer entlang der Straße rollten noch zehn weitere Gefährte ins Ziel, darunter eine Badewanne auf Rädern, ein Doppelsitzer und zwei blumige Kisten. Am Ende belegte Maik Decker Platz 1 für das schnellste Gefährt und Lilly Marie holte den Preis für die kurioseste Kiste. Lutz Fleischfresser, Mitorganisator des Seifenkistenrennens, freute sich über den gelungen Auftakt. „Es wird in zwei Jahren vielleicht wieder eins geben“, sagte er. „Wir wollen eine Tradition daraus machen.“