Bestmögliches für die Ausbildung der Einsatzkräfte

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Innenminister Karl-Heinz Schröter hat sich bei den Feuerwehren des Landes für ihre Arbeit bedankt. Bei der Bekämpfung der 450 Waldbrände im Land in diesem Jahr sei Hervorragendes geleistet worden, sagte der Innenminister. Schröter lobte die Kompetenz und Professionalität der ehrenamtlichen Kräfte. „Wir als Land werden unser Bestmögliches tun, um die Feuerwehrmänner und -frauen gut in den Einsatz gehen zu lassen“, sagte der Innenminister am Sonnabend in Eisenhüttenstadt bei der Eröffnung des Tages der offenen Tür in der Landesschule und Technische. Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz (LSTE). Denn nur durch gute Ausbildung könne der Brandschutz gewährleistet werden.

Gäste aus ganz Brandenburg nutzten den Sonnabend, um sich auf dem zwölf Hektar großen Gelände der Landesfeuerwehrschule von den Worten des Ministers zu überzeugen. So finden sich dort beste Voraussetzungen, um Feuerwehrleute auf ihren Dienst vorzubereiten und weiterzubilden. Dabei fließen auch neue Computerprogramm in den Unterricht mit ein, zum Beispiel in der Taktikausbildung. „Dabei müssen sich die Auszubildenden ähnlich wie in einem Computerspiel in einer virtuellen Welt zurechtfinden und die richtigen Entscheidungen treffen“, erklärte Heinz Rudolph, Leiter der Landesfeuerwehrschule. Auch stehen die neusten Fahrzeuge bereit, um daran zu lernen.

Darüber hinaus bemüht sich die Landesfeuerwehrschule, dass die Ausbildung und Familienverpflichtungen vereinbart werden können. Dazu wurde vor fünf Jahren das Familienhaus eröffnet, wo ganze Familien unterkommen können. „Das wird immer mehr angenommen“, freut sich Heinz Rudolph.

Welchen Stellenwert die Einrichtung hat, zeigt sich auch daran, dass das Dozententeam erweitert wird. So sind schon zwei neue Stellen hinzugekommen, im nächsten Jahr noch einmal fünf. Heinz Rudoplh wirbt, dass sich Interessenten melden können. „Wir haben immer Stellen frei.“ Die Einrichtung bietet 200 Lehrgänge, die von einem Tag bis zu einem Jahr dauern können, die von rund 4000 Teilnehmern besucht werden. (lö)