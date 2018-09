Nowitzki schnürt Dreierpack

Matthias Haack

Lindow Manchmal haben Fans ein feines Näschen und liegen mit ihren frechen Sprüchen gar nicht weit weg von der Zukunft. Am Sonnabend wurde aus dem Alt Ruppiner Lager beim Fußballspiel der Landesklasse in Lindow skandiert: „Wir steigen auf und ihr steigt ab.“

Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:3, am Spielende sogar 0:4. Jens Schmidt, Trainer des Lindower SV, pflichtete dem Slogan der mit einem Kremser angereisten Gruppe schweren Herzens bei. „Wenn wir so weitermachen, dann sieht es düster aus.“ Er wertet die klare Niederlage sogar als eine, „in der wir mit zwei Gegentoren mehr vom Platz kommen können“. Dabei trat Lindow durchaus mit einer Formation an, die als stärkste dieser Tage zählt. Nur fehlten ihr der Wille und auch die Qualität, um den Tabellenführer zu bändigen. Zudem erwischte Thomas Nowitzki einen Sahnetag.

Alt Ruppin wirkte nicht nur frisch und in Spiellaune, sondern auch mit geschärften Waffen ausgerüstet. „Wir wollten das frühe Tor, damit Lindow nicht erst Hoffnung schöpft“, umriss Trainer Daniel Kraatz den Matchplan. Seine Elf setzte diesen auf den Punkt genau und sofort um. Anstoß Lindow. Ball abgefangen, Doppelpass. Durchbruch zur Grundlinie. Rückpass. Thomas Nowitzki netzt ein. Der Minutenzeiger war noch nicht einmal oben gewesen. Sechs Minuten darauf war die Partie mit dem 0:2, erneut von Nowitzki, praktisch entschieden.

Es folgte eine Phase, in der Kraatz wegen nachlassender Laufbereitschaft und gedanklichem Zurücklehnen seiner Spieler nicht zufrieden sein konnte. Nutzen konnte das die Heimelf nicht, dazu fehlten die Dynamik und der Widerstand. „Ich denke“, so Schmidt, „das hat man als Zuschauer gesehen, dass nicht alle alles geben. Manches Sportliche lässt sich im Training festigen, aber die Einstellung muss jeder selbst aufbringen.“ Noch vor dem Seitenwechsel schnürte Nowitzki mit dem 0:3 einen Dreierpack. Er führt mit Joshua Szwiec (Nauen) die Torjägerliste an. Beide kommen auf vier Tore. Nach dem Seitenwechsel spielte Eintracht mit halber Kraft: Das reichte in der Defensive, die dem Gegner nicht eine echte Torchance ließ. Das reichte in der Offensive, nachdem Andy Horn zum vierten Mal gegen Maurice Benk eingenetzt hatte.

Jens Schmidt: „Wir gratulieren Alt Ruppin. Die waren uns in allen Belangen überlegen, hatten das Zepter über 90 Minuten in der Hand. Das ist eine junge Truppe, die auf allen Positionen mehr gezeigt hat als wir. Ich sage mal, Alt Ruppin spielt eine sehr gute Rolle in der Tabellenspitze.“ Dabei hat der Aufsteiger noch verletzte Spieler im Anschlag und trat in Lindow unter dem Einfluss einer Erkältungswelle an.

Lindow: Benk - Maleki, Haupt, Pahl, Retzlaff, Filarski, Mostafa Babakhani, Schmidt, Dauti, Ewert, Mach (72. Mojtaba Babakhani)

Alt Ruppin: Fischer - Koop (80. Pfefferle), Krüger (56. Pritzkow), Dargelis, Patrick Horn, Andy Horn, Eipel, Schulz, Ganzack, Schmidt, Nowitzki (57. Platte)