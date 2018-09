Gewaltigen Sturm entfacht

Matthias Haack

Neuruppin „Mangkhut“ im ostchinesischen Meer, „Florence“ an der amerikanischen Atlantikküste und im Sportcenter Neuruppin ein Handball-Orkan, den der MTV Altlandsberg II ertragen musste. In einen Rausch spielte sich am Sonnabend der HCN, der dem sensationellen 17:11-Halbzeitstand ein 13:8 im zweiten Durchgang folgen ließ.

Das war im dritten Heimspiel des HCN in Folge Handball der feinsten Sorte. Einer sah das Spektakel auf der Platte diesmal jedoch nicht: Präsident Olaf Dau zog sich von seinem Ehrenamt zurück. Mit persönlichen Gründen erklärte dies der Vorstand, der geschäftsfähig bleibt und in den nächsten Tagen eine Erklärung geben will.

Klar, Trainer dürfen nie gänzlich zufrieden sein, aber diesmal wippte Michael Drefahl lobend seinen Kopf nach dem 30:19-Sieg, der in dieser Höhe nie und nimmer vorherzusehen war. Ebenso war nie und nimmer ein so homogen auftretender Gastgeber erwartet worden. Doch an diesem Sonnabend entfachte der Gastgeber einen Sturm auf dem Parkett oder wie es Drefahl formulierte: „Wir haben heute die Antwort gegeben für die Leistung im ersten Saisonspiel.“ Das hatte sein Team gegen Aufsteiger Wittenberge mit 27:28 in den Sand gesetzt. „Heute haben wir konsequent so gespielt, wie wird es vorhatten“, analysierte der Neuruppiner Coach. Er sah einen „guten Torwart“ und auf erstaunte Nachfrage (nur gut?) „einen sehr guten“. Ihm gefiel der disziplinierte Auftritt seiner Mannschaft besonders.

Ausschlag gebend für den fulminanten Sieg mit elf Toren Differenz waren mehrere Faktoren: Zum einen ein Gegner, der, wenn er durchkam, an Pfosten, Latte oder Keeper scheiterte und hinten ganz leichte Bälle kassierte. Ihm misslang auch die mehrfach wechselnde Manndeckung, mal gegen William Kehnscherper, mal gegen Fabio Pastor, mal gegen beide. Zum anderen imponierte der Gastgeber mit einer zupackenden und vor allem hoch konzentrierten Abwehr, mit einer Quote vorn, die sich gewaschen hat und mit einer taktischen Ausrichtung, an die sich jeder im Team hielt. Und natürlich ein hervorragend aufgelegter Mann zwischen den Pfosten. Warum dieses Match für Marc Pastor ein emotionales war und er eine Minute vorm Spielende mit der Auswechslung immensen Applaus abholen durfte, erklärte er in einem Interview. Das folgt in einer der nächsten Ausgaben.

Sechs Punkte nach drei Partien können es werden, hatte der HCN einen durchaus realistischen Blick auf die drei Heimspiele geworfen. Nun sind es vier. Was mehr zählt: Behalten die Neuruppiner ihren Schwung, dann erinnert ihre sportliche Kraft an Naturgewalten vor China und Wilmington.