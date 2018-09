Olaf Bechert kandidiert in Fürstenberg

Mandy Oys

Fürstenberg (MOZ) Fürstenberg. Olaf Bechert (CDU) will Bürgermeister der Stadt Fürstenberg werden. Das gab er am Sonntagabend bekannt. In einer Mitteilung schrieb er, dass er von vielen Bürgern ermutigt worden sei, diesen Schritt zu gehen, nachdem er im Frühjahr bekannt gegeben hatte, dass er über eine Kandidatur nachdenke. Nun habe er sich dazu entschlossen, 2019 in den Bürgermeisterwahlkampf zu gehen. Er werde von seiner Familie unterstützt.

Olaf Bechert ist seit zehn Jahren Geschäftsführer der Regionalen Entwicklungsgesellschaft Nord (Regio Nord), er ist Stadtverordneter in Fürstenberg und Abgeordneter im Oberhaveler Kreistag.