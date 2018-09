Lebensbejahendes über Tod und Sterben

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) „Hier liegt meine Dicke“, „Kommt mich mal besuchen“ oder „Hier ruhen meine Gebeine. Ich wollte, es wären Deine“ ist zum Beispiel auf den Grabsteinen zu lesen, die von Thorsten Benkel und Matthias Meitzler für ihre Ausstellung „Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe“ fotografiert worden sind. Das Bestattungshaus Defrains hatte die 30 Bilder mit durchweg ungewöhnlichen Motiven in der Kapelle des Waldfriedhofes aufgebaut – und damit dem Motto „Leben, Lachen, Freude“ entsprochen, unter dem der 18. Tag des Friedhofs bundesweit stand. Die Friedhofsverwaltung der Stadt Eberswalde hat sich, unterstützt von Bestattern, Floristen und Steinmetzen, zum dritten Mal daran beteiligt. Es gab ein umfangreiches Programm, zu dem der Eberswalder Chor Cantus vitalis, eine Harfenspielerin und ein Schauspieler beitrugen.

„Für uns bietet sich an diesem Tag die Gelegenheit, das Thema Tod und Sterben, das leider zum Leben gehört, aus der Tabuzone zu holen und gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern umfassend über Grabarten, Grabgestaltung und Bestattungskultur zu informieren“, sagte Katrin Heidenfelder, Leiterin des Eberswalder Bauhofes, zu dem auch die vier in Nutzung befindlichen letzten Ruhestätten der Stadt gehören. Neben dem Waldfriedhof sind dies die Friedhöfe in Finow, Messingwerk und Spechthausen.

Erstmals war der vor Kurzem gegründete Initiativkreis Sternenkinder Barnim beim Tag des Friedhofes dabei. Die zum Bundesverband verwaister Eltern und Geschwister gehörende Gruppe nimmt sich aller Trauernden an, die in der Schwangerschaft oder kurz danach ein Kind verloren haben. „Es geht um seelischen Beistand und rechtliche Fragen“, sagte Katrin Dahms-Dowidat, die zusammen mit Gabriele Haas und Lena Settke am Informationsstand des Initiativkreises Faltblätter verteilte und Fragen beantwortete. Die Gruppe ist per E-Mail kontaktierbar.

Das bundesweite Motto des Friedhofstages sollte darauf hinweisen, dass die letzten Ruhestätten gar nicht so selten als lebensbejahende Treffpunkte wahrgenommen werden – zumindest dann, wenn die tiefste Trauer abgeklungen ist.

Sternenkinder-Barnim@gmx.de