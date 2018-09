Naturpark präsentiert seine Vielfalt

Ulf Grieger

Altfriedland (MOZ) Die Naturparkverwaltung Märkische Schweiz und der Altfriedländer Verein Langes Haus haben am Sonnabend gemeinsam das Apfelfest ausgerichtet. Eine Premiere, die von den zahlreichen Besuchern gut angenommen wurde. Befürchtungen, dass der Platz nicht reichen könnte, erwiesen sich als unbegründet. Sogar eine Bühne hatte Platz, auf der die Band „Die Zunft“ die Gäste erfreute. Da insbesondere über Alfred Effert, den langjährigen Vorsitzenden des Vereins, die Kontakte zu den Neuhardenberger Einrichtungen bestens funktionieren, begegneten sich auf dem Areal sowohl Anbieter aus dem Bereich des Naturparks wie auch der Gemeinde Neuhardenberg.

Für Annett Knaack aus Altfriedland war es interessant, ob die von ihr erst seit zwölf Wochen hergestellten Korbflechtarbeiten auch angenommen werden. Sie war über eine Therapie auf diese Handarbeit gekommen. Eine lange Schlange bildete sich am Stand von Horst Mittelstädt. Der Apfelkundler aus Potsdam hatte ein schlaues Buch und viele Erfahrungen mitgebracht, um die Äpfel der Besucher zu bestimmen. Wer nicht warten wollte, für den waren auf einer langen Tafel am Langen Haus Beispiele der Apfelsorten wie Renette, Grafensteiner oder Boskop ausgelegt.

Aus Leseäpfeln, bunt in der Sortenvielfalt wie im Aussehen, machte indessen Elias, Edgar und Max Saft. Zunächst feingehäckselt, wurde das Obst dann mit Hilfe vom Naturpark-Mitarbeiter Oliver Büxler zu Most gepresst, der als unerhört lecker eingestuft wurde.

Viele sorgten mit ihrer Spende dafür, dass die Jugendarbeit im Naturpark fortgesetzt werden kann. Vor allem an jüngere Besucher richteten sich Angebote wie Bogen-Schießen, Klettern, Malen und Wissensquiz. Einrichtungen aus Naturparkgemeinden wie Dahmsdorf stellten sich vor, es gab Flyer touristischer Angebote, die Katrin Suhr von der Tourist-Info mitgebracht hatte. Bei Charlotte Bergmann von der Bildungsstätte Drei Eichen konnte man Lust auf das „Klassenzimmer Natur“ bekommen, in dem Schulklassen in einer Woche das Leben in der Natur kennenlernen oder man konnte Birte Böhnisch vom habondia-Hof dabei zuschauen, wie sie die Wolle der Naturparkschafe verspinnt. Polnische Spezialitäten hatten die Partner der Buckower Schule aus Kamien Wielki mitgebracht.