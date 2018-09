Weltkindertag auf dem Roten Hof

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Kinderjubel und Esel-Iah, Hühnergackern und lautes Lachen: Auf dem Kinderbauernhof Roter Hof in Strausberg-Nord gibt es am Sonnabendnachmittag die für ein Weltkindertagsfest typische Geräuschkulisse. Der meiste Betrieb ist in der hofeigenen Hüpfburg und auf dem Spielplatz, aber die Kinder können auch auf Pferd Josie reiten. Mitarbeiterin Kerstin führt es. Unterm Partyzelt steht Julian mit Bastel- und Malmaterial, Klaus steht am Grill, und hinter einem langen Tisch mit acht verschiedenen, sämtlich frisch auf dem Hof gebackenen, Blechkuchen steht der Vorsitzende des Fördervereins Jürgen Schröder. Zufrieden blickt er auf den Spielplatz. Dort gibt Vater Andreas Herrgott aus Klosterdorf gerade seiner vierjährigen Tochter Arzu Hilfestellung beim Hangeln. Sohn Lucas (5) versucht es auch gleich. „Wir sind vor sechs Jahren ins Wohngebiet Kiebitzaue gezogen, da kommt uns der Kinderbauernhof mit seinen schönen Spielmöglichkeiten gerade recht“, sagt Herrgott. Für den Leiter des Kinderbauernhofes, Patrick Nast, und seine Mitarbeiter geht es jetzt an die Vorbeteitung der nächsten Höhepunkte: Am 28./29. September 25 Jahre Förderverein, 6. Oktober Erntedankfest und 20. Oktober Schlachtefest. (js)