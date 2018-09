Parade der schönsten Langohren

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Pechschwarze Alaska, schneeweiße Neuseeländer, Blaue Wiener, samtig braune Castor-Rex, gescheckt, gestromt oder mit Silberfäden durchzogen – die große Rassevielfalt der Kaninchen blätterte sich eindrucksvoll wie ein Bilderbuch vor den Besuchern der Vereinsschau des Schwedter Zuchtvereins D592 auf. In der Festscheune im Schwedter Ortsteil Blumenhagen präsentierten 21 Züchter aus Schwedt, Passow, Angermünde und Prenzlau insgesamt 138 Tiere in 19 Rassen. Für so eine kleine Ausstellung sei das eine stolze Zahl, freut sich Ausstellungsleiter Martin Groß. Der Vorsitzende des Schwedter Zuchtvereins und des Kreisverbandes Uckermark hegt mit solchen Tierschauen einen Wunsch: „Wir wollen zeigen, was unsere Züchter leisten, wollen Austausch fördern und den Besuchern dieses schöne Hobby vorstellen und Freude an den Tieren vermitteln.“

Martin Groß aus Hohenfelde ist mit Kaninchen aufgewachsen und hat mit seiner Leidenschaft auch Sohn Alexander (31) angesteckt. Vater und Sohn teilen sich Hobby, Stall und Verantwortung im Vereinsvorstand. „Der besondere Reiz von Ausstellungen liegt auch am Wettbewerb, sich mit anderen Züchtern messen zu können. Wer bekommt dieses Mal einen Preis?“, sagt Alexander Groß und nimmt auch schon Söhnchen Theodor mit in den Stall und zu Ausstellungen. Dass der Dreijährige einmal in die Fußstapfen von Opa und Papa treten wird, liegt auf der Hand. Überhaupt werde das Hobby meist von Generation zu Generation vererbt. Doch Nachwuchs fehlt in dem kleinen Schwedter Verein ebenso wie in anderen. „Um so schöner ist es, dass mit der neunjährigen Ylvi Krumholz eine Jungzüchterin unseres Vereins von der unabhängigen Fachjury den Preis für die beste Sammlung ihrer Roten Neuseeländer errang“, freut sich Martin Groß. Jungzüchter Leon Kersten aus Zichow bekam einen Ehrenpreis und Luca Fitzner (10) aus Passow nahm den Ehrenpreis des Kreisverbandes mit nach Hause. Das macht vor allem Oma Carola Radünz stolz, die eigentlich Pferde liebt aber aus gesundheitlichen Gründen umsatteln musste. „Als Ersatz bat ich meinen Mann, mir eine Kaninchenbuchte zu bauen.“ Das war der Beginn einer großen Liebe zu den kuscheligen Langohren, die auch Enkel Luca ansteckt. Heute haben sie 30 Tiere. Gemeinsam fahren sie zu vielen Ausstellungen, sogar zur Bundesschau nach Leipzig, wo Luca Vizebundesmeister wurde.

Mit dem Ehrenpreis des Schwedter Bürgermeisters wurde Burkhard Lange aus Vierraden ausgezeichnet. Den Ehrenpreis des Landesverbandes bekam Frank Frille aus Passow für seine Marburger Feh.

Zur Kreistierschau Uckermark am 28. und 29. Oktober in Angermünde gibt es die nächste Gelegenheit für Züchter und Besucher, sich von dieser Liebe zu den langohrigen Schönheiten anstecken zu lassen.