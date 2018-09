Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Noch im Laufe dieser Woche soll das Prüfverfahren zur Ausweisung von bis zu 20 syrischen Flüchtlingen, die in jüngster Zeit für eine Reihe von Gewalttaten verantwortlich gewesen sein sollen, abgeschlossen werden. Darüber informierte Oberbürgermeister René Wilke (Linke) in der Stadtverordnetenversammlung am vorigen Donnerstag. „Wir befinden uns in engen Abstimmungen mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft, unserer Ausländerbehörde, den Ordnungsbehörden der Stadt und mit dem Innenministerium. Wir stellen die Aktenlage zusammen, sind in der Endprüfung und werden sehr zeitnah die Verfahren einleiten. Aber wir wollen natürlich wasserdichte Verfahren auf den Weg bringen, die nicht so leicht zu kippen sind“, so Wilke. „Am Ende werden Gerichte darüber entscheiden, ob die Ausweisung gelingt. Denn wir müssen nachweisen, dass die Gefahr, die von einer Person ausgeht, das Bleibeinteresse überwiegt.“

Er fühle sich als OB verpflichtet, alle Möglichkeiten zu prüfen, die dazu beitragen, die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten, rechtfertigte er noch einmal seinen nicht unumstrittenen Vorstoß. Zugleich müssten Pauschalurteile verhindert werden. Die übergroße Mehrzahl der Frankfurter gehe besonnen mit der Situation um, doch „es gab in den letzten Tagen auch Situationen, in denen Geflüchtete im Stadtraum auf unangemessene Art und Weise angesprochen und angepöbelt wurden. Dagegen sollten wir uns alle mit aller Kraft stemmen und verwahren. Das kann nicht der Weg sein, das kann nicht die Antwort der Frankfurter sein.“ Man müsse klar trennen, „zwischen der überwiegenden Anzahl an Geflüchteten, die friedlich mit uns zusammenleben und einigen sehr wenigen, die eine Gefahr darstellen“. Indem die Stadt konsequent handele, „wollen wir auch Rattenfängern und rechter Hetze den Boden entziehen“.

Zuvor hatte Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD) über aktuelle Flüchtlingszahlen für Frankfurt informiert. Demnach leben zurzeit 1372 Flüchtlinge in der Stadt. Von diesen befinden 392 in Obhut der Kommune, erhalten also Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 77 sind in der Gemeinschaftsunterkunft in Seefichten untergebracht, 315 Asylsuchende in Wohnungen. In Zuständigkeit des Jobcenters befinden sich weitere 953 Menschen, 613 gelten als erwerbsfähig.

Darüber hinaus besuchen gegenwärtig 295 Kinder aus Flüchtlingsfamilien eine Schule; darunter 149 eine Grundschule, 74 eine Oberschule oder Gymnasium und 66 das Oberstufenzentrum. 115 weitere Kinder gehen in eine Kindertagesstätte.