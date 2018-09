Fans machen ihrem Unmut Luft

Michel Rieckmann

Fürstenwalde Der FSV Union Fürstenwalde bleibt in der Fußball-Regionalliga Nordost weiter sieglos und in der heimischen Bonava-Arena ohne Punktgewinn. Vor der Minuskulisse von 303 Zuschauern zogen sich die Gastgeber beim 0:3 gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf den lautstarken Unmut der Fans zu.

Die Mannschaft von Trainer André Meyer ließ bei der ernüchternden Heimniederlage gegen die bis dahin auswärts mit nur einem Tor in drei Spielen erfolglosen Gäste von der tschechischen Grenze so ziemlich alle Tugenden vermissen, die das Publikum von einem Tabellenletzten erwartet. „Wir hatten uns natürlich viel vorgenommen. Nach drei Spielen in sieben Tagen hatten die Jungs aber merklich schwere Beine. Personell sind wir nicht so aufgestellt, dass wir da eine komplette Mannschaft austauschen können. Da hat einfach die gewisse Spritzigkeit gefehlt“, sagte Meyer.

Dabei hatten die ersten Minuten durchaus Hoffnung gemacht, dass der FSV den Bock endlich würde umstoßen können. Die erste Möglichkeit hatte Sebastian Emre Stang, der einen verunglückten Abschlag von FCO-Keeper Sabri Vaizov vor die Füße bekam, aber statt zu schießen oder einen mitgelaufenen Nebenmann in Szene zu setzen, verstolperte er (12.).

Dann zwei knifflige Szenen im Neugersdorfer Strafraum: Nach einem Foul vor dem Sechzehner bekam Andor Bolyki den Ball, wurde durch Vaizov von den Beinen geholt, es gab aber nur Abstoß (17.). Und auch einen Schubser, erneut gegen Bolyki, wertete Schiedsrichter Patrick Kluge nicht als Elfmeter-würdig (22.).

Fußballerisch wurde es auf beiden Seiten immer dürftiger, Chancen gab es keine. Aber einem Schuss des Neugersdorfers Jan Sisler, den Paul Büchel noch wegfausten konnte (36.), folgte plötzlich die Gäste-Führung: Mit zwei einfachen Pässen und einem Dribbling von Vorlagengeber Jaroslav Dittrich wurde die komplette Defensive der Unioner ausgehebelt, der freistehende Lukas Knechtel hatte keine Mühe und schob ein.

Wie aus dem Nichts noch einmal eine Großchance für die Hausherren. Stang brachte den Ball aus spitzem Winkel aber nicht aufs Tor, und den folgenden Querpass verpasste Bolyki (41.). Und vor dem Halbzeitpfiff kassierten die Spreestädter zu allem Überfluss noch das 0:2. Nach einer Ecke von Jakub Moravec ging Stang, statt aus der Gefahrenzone zu klären, ins Dribbling und verlor den Ball an den Tschechen Sisler, der trocken abzog.

Das große Aufbäumen der Gastgeber blieb aus, sie vermittelten nie den Eindruck, das Ergebnis noch drehen zu können. Ohne Kampf, ohne Ideen und den nötigen Einsatz ließen sie die zweite Hälfte herunterplätschern. Ein Wunder, dass der nicht wirklich bessere Gast nur ein weiteren, späten Treffer erzielte. Bocar Djumo behauptete sich nach einem langen Ball gegen drei Fürstenwalder und erzielte den Endstand. Robert Koch (50.), Djumo (62.) und Knechtel (70.) hatten schon zuvor die Chance, die Führung auszubauen. Auf der anderen Seite musste der unsichere Vaizov nicht einmal noch wirklich eingreifen. Und auch bei der dritten möglichen Strafstoß-Situation, als der bulgarische Torhüter quasi mit beiden Fäusten ins Gesicht des eingewechselten Mert Sait sprang, blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm (82.).

„Wir sind in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut rein gekommen, haben aber wieder mehrere Situationen, in denen wir den Ball nicht über die Linie bekommen“, analysierte Union-Trainer André Meyer. „Dann müssen wir dem Rückstand hinterlaufen und es wird natürlich doppelt schwer, gerade wenn es drei Situationen gibt, bei denen du wenigstens einen Strafstoß bekommen musst.“

Karsten Hutwelker, Trainer des FC Oberlausitz, war trotz der drei Punkte nicht zufrieden:„Das war alles andere als ein Fußball-Schmaus. Das Spiel werden wir aufarbeiten, da waren viele Dinge, die mir nicht gefallen haben“, sagte der 47 Jahre alteEx-Profi (71 Bundesliga-Partien, 184 Spiele in der 2. Liga). „Wir waren uns der schweren Aufgabe bewusst. Nach den beiden Torenwurde es dann leichter und da ärgert es mich, dass wir zu lange gebraucht haben für das 3:0. Dennoch haben die Jungs es sich verdient. Es war für uns der erste Auswärtssieg und das erste Spiel zu null.“

Für die Fürstenwalder gilt es, sich zu sammeln. Am Sonnabend steht das Kellerduell beim ZFC Meuselwitz an – es könnte richtungsweisend sein.

FSV Union Fürstenwalde: Paul Büchel – Niklas Thiel, Burim Halili, Filip Krstic, Ingo Wunderlich (64. Mert Sait) – Franz Hausdorf (82. Lukas Stagge) – Andor Bolyki, Cihan Kahraman, Sebastian Emre Stang (46. Mike Brömer), Ben Meyer – Nils Stettin

FC Oberlausitz Neugersdorf: SabriVaizov – Colin von Brezinski, Karl Petrick, Eric Träger, Antonin Rosa – Jaroslav Dittrich, Jan Sisler – Jakub Moravec (74. BenjaminGnieser), Lukas Knechtel, Bocar Djumo (87. Maximilian Schmidt) – Mohmed Djahdou(42. Robert Koch)

Schiedsrichter: Patrick Kluge (Zeitz) – Zuschauer: 303