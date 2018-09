Die jungen Wilden erobern sich Respekt

Carola Voigt

Velten (MOZ) Fußball-Landesligist FC Schwedt hat am dritten Spieltag beim SC Oberhavel Velten ein 1:1 erreicht. Das Oderstädter Tor erzielte Youngster und „Eigengewächs“ Nico Hanse in der 83. Minute. Die Kaderverjüngung trägt langsam Früchte.

Verein und Vorstand hatten vor der Saison zum Beginn eines mittelfristigen Umbruchs im Team der ersten Männermannschaft aufgerufen. Es war allen Beteiligten klar, vor allem dem neuen Trainer-Duo Tomasz Lapinski/Uwe Zenk, dass viel Geduld aufgebracht werden muss, um in der Landesliga unter diesen Umständen bestehen zu können. Aufgrund von Verletzungen und Blessuren arrivierter Spieler wurde die „Frischkur“ bereits im Pokalspiel in Teltow massiv verordnet.

Langzeitverletzungen von Matthias Liermann und Manuel Fuchs stellten das Trainer-Duo auch vor dem schweren Auswärtsspiel beim SC Oberhavel Velten vor neue Aufgaben. Nach dem unglücklichen 2:2 in Neustadt und der 0:3-Heimniederlage gegen FSV Babelsberg wurde nun das Ziel Auswärtspunkt in Velten angegangen. Die A-Junioren Bjarne Zenk (spielte durch) und Nico Hanse sowie Marcus Rechenberger (je 20 Minuten Einsatz) und Esagh Bayani (10) machten ein großartiges Spiel. Nicht nur, dass Hanse nach Vorlage von Rechenberger den Ball mit der Brust mitnahm und souverän über den Veltener Keeper zum Ausgleichstreffer lupfte (83.) – mit ihrer Schnelligkeit und Mentalität erspielten sich die jungen Wilden viel Anerkennung und Respekt ihrer Mitspieler und Trainer.

Es bedurfte eines kurzen Weckrufs des Veltener Steven Wolff, der nach Unstimmigkeit in der Innenverteidigung der Gäste plötzlich frei vor FSC-Torwart Bartosz Klonowski auftauchte, doch den Ball an den Außenpfosten schoss (6.). Danach ließen die Oderstädter den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und erarbeiteten sich Chancen. Marcin Lapinski wurde nach einer Ballstafette zwischen Zenk, Bartosz Latuszek und Lukasz Kargol per Foulspiel gestoppt. Den fälligen Freistoß schoss Philipp Ullrich in die Mauer (8.). Vielversprechende Aktionen liefen über Zenk und Kargol, doch konnten weder Lapinski (10.) noch Latuszek (12.) ihre Torschüsse im Netz unterbringen. Eine flache Hereingabe von Stephan Liermann über links und den folgenden Lapinski-Schuss entschärfte Christian Strehk im Veltener Tor (19.). Auch Michal Adamczak (27.) und Kargol vergaben (31.). Gefahr der Gastgeber ging nur durch Freistöße aus. Kurz vor der Pause spielten sich Zenk und Kargol frei, Lapinski scheiterte an Keeper Strehk.

Kurz nach Wiederanpfiff schienen die Gäste gedankenlos. Salim Abderrahmane und Steven Wolff tankten durch. Nach Stasiaks Aussetzer vollendete Kevin Köhn zum 1:0 (47.). 20 Minuten dauerte die Sturm- und Drangphase der Veltener. Dann ordnete sich der FCS endlich wieder. Die Einwechslungen von Hanse und Rechenberger brachten Schwung. Hanse verzog nach gutem Zuspiel von Zenk (73), doch dann gelang ihm sein Meisterstück zum 1:1. Danach köpfte Ulrich eine Flanke von Zenk knapp über die Querlatte (84.) und Hanse verzog (85.). Nach Freistoß von Latuszek wurde das Abseitstor von Stasiak nicht gegeben (88.). Die Veltener kamen in der Nachspielzeit noch fast zum Siegtreffer, doch Klonowski vereitelte.

Das Schwedter Trainer-Duo war mit diesem Punktgewinn, und vor allem mit der Leistung aller Spieler, zufrieden. Mentalität, Siegeswillen und Zweikampfbereitschaft stimmten. In dem Wissen, dass das Projekt „Kaderverjüngung“ noch durch viele Höhen und Tiefen gehen wird, traten die Schwedter die Heimreise mit zufriedenen Gesichtern an.

Schwedt: Bartosz Klonowski – Stephan Liermann, Lukasz Kargol (81. Esagh Bayani), Radoslaw Stasiak, Michal Adamczak, Bjarne Zenk, Patrick Büchner (70. Marcus Rechenberger), Nico Hubich (70. Nico Hanse), Bartosz Latuszek, Marcin Lapinski, Philipp Ulrich