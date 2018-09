Smulski-Hattrick innerhalb fünf Minuten

Jürgen Kern

Schönow Mit einem 6:2-Sieg in der Fußball-Landesklasse Nord gegen Blau-Weiß Gartz hat sich der Schönower SV für seine zuletzt erlittene Blamage in der zweiten Runde des Lübzer Kreispokals rehabilitiert.

Mit unterschiedlichen Konstellationen waren die Teams in das Match gegangen. Die Gartzer hatten einen nahezu perfekten Saisonstart hingelegt und der Gastgeber musste befürchten, dass es erneut nach hinten losgeht. Das klare 6:2 des Schönower SV erlöste jedoch die Heimelf von ihren Alpträumen. Die Mannschaft von Trainer Tino Krause spielte wie aus einem Guss, obwohl Kapitän Sebastian Koch, Keeper Roland Galinski, Stürmer Wojciech Szczupakiewicz sowie der gesperrte (wieselflinke) Abozaar Hassanzada fehlten.

Die Anfangsphase verlief aus Sicht des Gastes stürmisch. Routinier Eric Duckert knüpfte seine Fäden und war selbst torgefährlich. Frei tauchte er schon in der vierten Minute vor SSV-Torsteher Maurice Bäuerle auf. Seine gefährlichen Ecken in der 10. und 13. Minute beunruhigte die SSV-Deckung. Der Gartzer Patrick Böst wuchtete das Leder über das Tor (21.). Bis auf den Ballverlust des Schönowers Emil Dabrowski, der aber von Piotr Grabarczuk bereinigt wurde, stand die SSV-Abwehr sicher. Bäuerle entwickelte sich zum Turm in der Schönower Abwehrschlacht. Er klärte gegen Andreas Achterberg (23.) und Duckert (24.). Zwischendurch gab es in beiden Strafräumen elfmeterreife Szenen. Die Pfeife von Schiri Nick Hagenbach blieb hüben wie drüben stumm.

Das Spiel begann sich so langsam zu drehen. Ylber Troni setzte sich durch, aber der über die gesamte Spielzeit unsicher wirkende Torwart Andy Ludwig lenkte den Schuss noch ab. Über links lief der spielfreudige und zweikampfstarke Nico Purath durch, das Leder kam zu Dariusz Szmulski. Über den unmotiviert hinauslaufenden Keeper hinweg landete sein Geschoss zum1:0 im Tor (27.). Das war der Auftakt zu den fünf Szmulski-Minuten. Die rund 200 Zuschauer sahen eine schöne Kombination, ausgehend vom überzeugenden Neuzugang Dogan-Marcel Böttcher sowie Bartosz Tatarczuk, und in der Mitte stehend vollendete Szmulski (30.). Nach dem 2:0 war Szmulski noch im vollen Schwung, als sich die Gartzer im Strafraum einen Ballverlust leisteten. Schnell erkannte er die Situation. Das 3:0 nach 32 Minuten führte zum lupenreinen Hattrick innerhalb von nur fünf Minuten. Das Spiel wurde nun von Schönow mit weiteren Chancen bestimmt. Robert Jung fehlte zweimal die nötige Cleverness.

Nach der Pause ist erfahrungsgemäß für den SSV immer Zitterzeit angesagt. So auch dieses Mal. Pawel Mroz zog einen Ball in die Mitte. Bäuerle konzentrierte sich voll auf den möglichen Schützen, als das Leder immer länger wurde und zum 3:1 einschlug (48.). Eine Viertelstunde später, das Spiel wurde intensiver und härter, spielten sich Zachowski und Szmulski durch und bedienten Purath, der das 4:1 erledigte (63.). Damit konnten jegliche Spekulationen über eine Wende im Spiel ad acta gelegt werden. Die Entscheidung fiel in der 73. Minute. Szmulski krönte mit einem gefühlvollen Heber zum 5:1 seine herausragende Leistung. Bäuerle und Dabrowski hielten das Ergebnis auch gegen Eric Landeck fest (77.). Tatarczuk zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern in den rechten Dreiangel zum 6:1 ins Tor (89.). Das 6:2 durch Fabian Schünemann war schließlich nur noch Ergebniskosmetik nach einem insgesamt enttäuschenden Gartzer Auftritt.

Schönow: Maurice Bäuerle – Emil Dabrowski, Henrik Engelmann, Piotr Grabarczyk,Bartosz Tatarczuk, Dariusz Szmulski, Robert Jung, Dogan-Marcel Böttcher, Ylber Troni, Nico Purath, Maik Zachowski

Gartz: Andy Ludwig – Fabian Schünemann, Eric Duckert (72. Eric Lindow), DraganThörmer (46. Djibril Badji), Tommy Wohlleben (63. Szymon Arkadiusz Kochanski),Patrick Böst, Pawel Jan Mroz, Andreas Achter-berg, Mateusz Krol, Eric Landeck, Michael Stein