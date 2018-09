Deftige Klatsche für Union im Spreewald

Britta Gallrein

Lübben Eine richtige Klatsche kassierte Fußball-Brandenburgligist Union Klosterfelde bei Grün-Weiß Lübben. Mit 1:7 kamen die Barnimer unter die Räder.

Dabei begann es gar nicht schlecht für die Elf von Trainer Gerd Pröger. Klosterfelde machte das Spiel, aber leider nicht die Tore. Das übernahmen dann die Lübbener, die beim ersten Treffer von einem Missverständnis in der Klosterfelder Verteidigung profitierten. Union-Verteidiger Alexander Rathmann wollte einen Ball klären, der fiel dem Lübbener Stürmer Romano Lindner genau vor die Füße, der zum 1:0 einnetzte (11.). Valmir Tola machte den Doppelschlag für die Hausherren perfekt, indem er einen Freistoß von Philipp Herms aus dem Halbfeld per Kopf ins Tor verlängerte (15.). Die Lübbener, die anfangs nach zwei Niederlagen in Folge unsicher agierten, gewannen damit an Sicherheit.

Das wiedergewonnene Selbstvertrauen transportierten die Gastgeber nahtlos in die zweite Halbzeit. Dann eine fragwürdige Szene im Lübbener Strafraum, wo der Unioner Tobias Marz gefoult wird. Doch Schiedsrichter Martin Hagemeister lässt weiter spielen. „Dabei war das ganz eindeutig ein elfmeterwürdiges Foul“, ärgert sich Unions Teammanager Jan Hübner. Doch statt des Anschluss-Treffers baute Lübben seinen Vorsprung aus. Markus Müller setzte sich in starker Manier im Strafraum durch und traf zum 3:0 (57.). Nur drei Minuten später tankte sich Romano Lindner allein an der Außenlinie durch und schloss ab.

Eine Verkettung mehrerer Abwehrfehler der Gastgeber half den Unionern, zu verkürzen. Raif Yamann erzielte das 1:4 (62.). Es kam noch einmal Hoffnung bei den Klosterfeldern auf. Der Knackpunkt im Spiel war dann die rote Karte für Matthias Klotsche, der für den an diesem Tag schwachen Dennis Aerts ins Spiel gekommen war. Von da an lief es dann gar nicht mehr bei den Gästen aus dem Barnim.

Die Lübbener ließen aber auch fast nichts mehr zu und suchten, getrieben vom Willen, weiterhin die Offensive. Drei weitere, super herausgespielte Treffer waren die Folge. Fazit des für den verhinderten Trainer Thomas Schmidt von der Bank Regie führenden Vereinspräsidenten Oliver Keutel: „Kompliment an die Mannschaft, die heute alles umgesetzt und nach holprigem Saisonstart ein echtes Achtungszeichen gesetzt hat“.

Verständlicherweise nicht zufrieden war Unions Teammanager Jan Hübner. „Lübben wäre eigentlich ein dankbarer Gegner gewesen, um die für uns so wichtigen Punkte zu sammeln. Aber wir haben es heute einfach nicht auf den Platz bekommen“, erklärte er. Am Sonnabend müssen es die Klosterfelder, die mit der Niederlage auf den 15. Platz zurück gefallen sind, dann besser machen. Dann empfangen sie um 15 Uhr den Tabellenletzten BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow. „Jetzt sind wir unter Zugzwang“, bringt es Jan Hübner auf den Punkt.

Klosterfelde: Dennis Tietz – Tim Borchert, Michael Laletin, Alexander Rathmann, Dennis Aerts (46. Mathias Klotsche) – Tobias Marz, Hares Bosharat (46. Raif Yamann), Felic Klaka, Steven Nowark – Jerome Ehweiner (66. Norman Jechow), Lukas Bianchini